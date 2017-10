Veitrafikksentralen har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet

Voldsom nedbør og vind har ført til værskader i Vest-Agder, Telemark, Trøndelag, Rogaland og andre steder i landet. På Sørlandet er mange veier stengt, uten at Veitrafikksentralen har oversikt over hvor mange.

– Vi har mistet tellingen over antall stengte veier på Sørlandet. Det er vanskelig å holde oversikt når situasjonen er så ekstrem. Jeg har aldri sett noe lignende, sier Anikken Island, trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Sør-Norge, til NTB.

Etter flere dager med voldsom nedbør, kan sørlendingene vente seg roligere vær framover. Ifølge vakthavende meteorolog Elbjørg Moxnes har mesteparten av nedbøren passert.

Bilist fløyet til sykehus

Uværet de siste dagene har skapt problemer over hele landet. I Lindesnes i Vest-Agder ble en bilist tatt av vannet fra elva Audna. Politiet i Agder opplyser til NTB at vedkommende kjørte da vannet tok bilen. Like før klokken 7.40 meldte Fædrelandsvennen at en person var brakt i land.

Politiet i Agder advarte i en pressemelding bilister etter flere alvorlige hendelser.

– Politiet vil på det sterkeste oppfordre publikum til å ta hensyn og bruke sunn fornuft på veiene. Vi advarer spesielt mot å kjøre bil der det er store vannmasser, sa operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

I Kiledalen i Kristiansand kommune ble en annen bil sittende fast på grunn av vannmassene. Personene i bilen gikk ut på biltaket, og nødetatene er på stedet.

– Trampoliner i fri flyt

Ni personer er evakuert etter jordras på tettstedet Kvam i Hordaland, ifølge NRK. Enda flere har blitt evakuert i Lyngdal i Vest-Agder etter flom.

– Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier Eide til VG.

Han opplyser til avisen at arbeidet foregikk mens mannskapene sto i vann til livet fordi en elv i Refsvollen gikk over sine bredder. Særlig var vannmengdene store i et boligområde som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert. Noen av dem er på et forsamlingslokale her, mens andre reiser til venner og bekjente, sier Eide.

I Trøndelag melder politiet om takplater, trær og trampoliner i fri flyt etter sterk vind på Oppdal. Også på Østlandet har uværet skapt problemer, og en strømledning har falt ned på Hvalstad.

Innstilt ferge

Color Line innstilte morgenfergen fra Sandefjord til Strømstad på grunn av uværet, skriver Tønsbergs Blad.

Politiet i Nordland advarer mot sterk vind og ber om at løse gjenstander sikres og at båtfortøyninger sjekkes.

Det meldes om en rekke stengte veier rundt i landet. Ifølge NRK er rundt 50 veier stengt på Sørlandet som følge av vannmassene.