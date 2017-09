Ap størst – SV, Sp og Rødt mest fram i skolevalget

Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler. Men valget er likevel en nedtur for Ap, som går tilbake hele 4 prosentpoeng sammenlignet med skolevalget i 2015, da det var kommune- og fylkestingsvalg i Norge.

Fakta: Resultater skolevalget Resultater for de ulike partiene ved skolevalget i 2017 (2015/2013 i parentes). * Ap: 27,8 (31,8/23) * H: 15,1 (16,4/28,2) * Frp: 10,4 (10,7/15,6) * SV: 10 (7,5/5) * Sp: 6,8 (5,7/4,2) * MDG: 6,8 (6,8/3,8) * Rødt: 5,7 (4,7/3,7) * KrF: 3,1 (3,2/2,8) * V: 7,4 (6,5/6,7) * Piratpartiet: 2 (4,1/4,3) Kilde: Norsk senter for forskningsdata

Utviklingen er motsatt for Aps rødgrønne allierte. Senterpartiet går fram med 1 prosentpoeng til 6,8 prosent. SV er valgets store vinner. Partiet får en oppslutning på 10 prosent, en framgang på 2,5 prosentpoeng siden 2015.

Miljøpartiet De Grønne står på stedet hvil med en oppslutning på 6,8 prosent, mens valget er en opptur for Rødt. Partiet får støtte fra 5,7 prosent, en framgang på 1 prosentpoeng.

For de borgerlige partiene er utslagene i skolevalget mindre, men tre av de fire samarbeidspartiene faller. Høyre går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 15,1 prosent og er dermed fortsatt det klart største partiet på borgerlig side.

Fremskrittspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng og ender på 10,4 prosents oppslutning.

KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng. Venstre vokser med 0,9 prosentpoeng og ender på 7,4 prosent.

Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Også Piratpartiet faller kraftig sammenlignet med 2015, med 2 prosentpoeng til 2,0 prosent.

I år var nesten alle videregående skoler, i alt 392, over hele landet påmeldt til skolevalget. Norsk senter for forskningsdata (NSD) regnet på forhånd med at flere enn 150.000 elever ville delta.