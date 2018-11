17 personer døde etter to US Navy-ulykker. Her er likhetstrekkene med smellen til «Helge Ingstad».

I fjor var det to alvorlige ulykker med to jagere fra US Navy. I begge tilfellene kolliderte de amerikanske marinebåtene med lasteskip.

Ulykkene krevde til sammen 17 menneskeliv:

I juni 2017 kolliderte jageren «USS Fitzgerald» med containerskipet «Acx Crystal» utenfor kysten av Japan. Syv personer døde.

I august 2017 kolliderte jageren «USS John S McCain» med tankskipet «Alnic MC» utenfor kysten av Singapore. Ti personer døde.

Mørke og avslåtte lys

Ulykkene med de amerikanske skipene har flere likhetstrekk med kollisjonen mellom «Helge Ingstad» og «Sola TS»:

Alle kollisjonene skjedde da det var mørkt. Ulykken i Hjeltefjorden skjedde klokken 04.00, i Singapore smalt det 05.23, og i Japan skjedde det 01.30.

AIS-systemene var slått av på «Helge Ingstad» og «USS John S McCain». Det er usikkert om AIS var i bruk på «USS Fitzgerald».

Sikten var god og det var mulig å se lys på avstand i alle tre situasjonene.

De amerikanske skipene hadde lysene skrudd av. Også «Helge Ingstad» kjørte uten lys, ifølge Oleg Kuryanov. Han er styrmann på lastebåten «Vestbris», som seilte forbi da sammenstøtet skjedde i Hjeltefjorden.

I alle tilfellene smalt lasteskipene inn i siden av skroget på krigsskipene.

Alle sammenstøtene førte til store skader på krigsskipene, mens det var langt mindre skader på tankbåtene.

Det viser BTs gjennomgang av en ulykkesrapport fra Ministry of Transport i Singapore om ulykken i Singapore, og en fra Department of Defence i USA om kollisjonen i både Singapore og Japan, som er gjort tilgjengelig for offentligheten.

Ville lære av ulykken

Marinen i USA har valgt å offentliggjøre ulykkesrapportene «for å gjøre absolutt alt som er mulig for å sikre at slike tragedier ikke skjer igjen», skriver de selv i rapporten.

De har også gitt beskjed til skipene sine om at AIS, altså sporingssystemet, bør være på når skip ferdes i områder med mye trafikk.

Likevel skjedde det samme igjen i Hjeltefjorden i forrige uke, da tankbåten «Sola TS» smalt inn i skroget på fregatten «Helge Ingstad». Heller ikke her var AIS-systemet i bruk.

Stor oppmerksomhet i USA

De to jager-ulykkene fikk stor oppmerksomhet i USA. De skjedde med kun få måneders mellomrom.

Det første av de to sammenstøtene skjedde utenfor kysten av Japan i juni 2017.

Litt før halv to om natten oppdaget mannskapet på skipet «USS Fitzgerald» at de nærmet seg flere lasteskip.

Det oppsto forvirring om hvilke skip som sto i fare for å krysse banen til jageren.

Verken marineskipet eller lastebåten prøvde å etablere radiokontakt, eller å sende et faresignal.

Ble kastet ut av sengene

Da mannskapet på den amerikanske båten oppdaget at de var kollisjonskurs med lasteskipet «ASX Crystal», var det for seint.

Ingen av dem klarte å svinge unna.

Rundt klokken 01.30 traff fronten på lasteskipet jageren. Fronten på lasteskipet var så høy at det smadret deler av øverste del av marineskipet.

– Kom dere ut, skal noen ha brølt.

Flere ble kastet ut av sengene sine, før skipet begynte å fylles opp med vann. Noen svømte ut av skipet eller dro skadde opp trappene.

Syv personer omkom.

Nytt smell etter to måneder

Det gikk bare et par måneder før marinen i USA ble rammet av den andre tragiske ulykken. Denne gang skulle jageren «USS John McCain» seile fra en havn i Japan til havnen i Singapore.

Om natten den 21. august seilte jageren inn mot Singapore, som er et av verdens travleste havneområder.

På vei ut var oljetankeren «Alnic MC», lastet med olje.

Det var en klar natt, og flere personer sto på oljetankeren og så etter lys fra båter. En av sjømennene så lysene fra jageren «USS John McCain».

Oljetankeren ville oppnå kontakt for å sikre at ikke marineskipet kom for nær.

«Fikk ikke svar»

Ifølge hendelsesrapporten skal kapteinen på oljetankeren ha forsøkt å kalle opp «USS John S McCain» rundt klokken 05.21. Han fikk ikke svar.

På jageren hadde noe gått galt med den ene styremekanismen. De skiftet derfor over til en annen styremekanisme som virket. Det var ingenting galt med navigasjonsutstyret.

Radarbilder viser at jageren og tankskipet seilte side om side. Jageren tok plutselig en sving foran tankskipet, men feilberegnet både fart og avstand.

Klokken 5.23 braste oljetankeren inn i skroget på den amerikanske jageren, og forårsaket et hull som var åtte meter bredt.

Lugarene på innsiden ble oversvømt på få sekunder.

Ti personer døde.

Avskjedigelser og drapssiktelser

Begge hendelsene i USA fikk store konsekvenser.

Øverstkommanderende for USAs stillehavsflåte, Admiral Joseph Acucoin, måtte gå av. Samtidig ble to offiserer, en fra hver båt, siktet for tjenesteforsømmelse og uaktsomt drap.

Drapssiktelsene ble seinere frafalt. Ifølge The Washington post ble i tillegg en rekke personer fjernet fra stillingene sine.

– Begge disse ulykkene var mulig å unngå. Etterforskningen har avdekket flere feil som bidro til hendelsene.

Det har sjefen for marineoperasjoner, admiral John Richardson, uttalt ifølge en pressemelding fra den amerikanske marinen.

I tillegg til de to ulykkene hvor 17 personer omkom, skjedde to mindre alvorlige ulykker.

«USS Champlain» ble truffet av en fiskebåt uten radio, ved kysten til Sør-Korea.

«USS Benfold» ble truffet av en taubåt som hadde mistet motorkraften ved kysten til Japan.

Totalt krasjet altså fire amerikanske marineskip i fjor.