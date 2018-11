Seks av ti kvinner har mottatt «dickpics»

I en spørreundersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra NRK, ble 500 personer i aldersgruppen 18 til 30 år spurt om de har sendt eller mottatt slike bilder.

35 prosent av de spurte mennene svarer at de har sendt bilder av penisen sin, mens 59 prosent av de spurte kvinnene oppga at de hadde mottatt slike bilder. 45 prosent av kvinnene svarte at de hadde mottatt uønskede dickpics.

– Det virket som om det var mer sjelden å ikke ha fått tilsendt penisbilde, enn å ha fått det, sier Innafor-programleder Vilde Bratland Erikstad til NRK.

I TV-programmet undersøker Erikstad dickpics-fenomenet og hvorfor menn velger å ta bilde av penisen sin for så å sende det til andre. Slike bilder florerer mest på bildeappen Snapchat, ifølge undersøkelsen.

– Jeg visste at det å få tilsendt dickpics var blitt ganske vanlig, men at nesten alle jeg snakket med hadde fått, det overrasket meg veldig, sier Erikstad.

Ifølge norsk lov likestilles uoppfordrede dickpics med blotting og er dermed en ulovlig og straffbar handling.