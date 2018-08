Tørkerammede bønder får krisehjelp-nei fra Dale

Landbruksministeren møter onsdag bondeorganisasjonene og besøker en gård på Kløfta klokken 11.30 sammen med statsminister Erna Solberg (H). Der vil bøndene igjen be om en krisepakke fra staten.

Men allerede onsdag morgen sier Dale at dette foreløpig er uaktuelt.

– Vi må vente til vi ser hvordan avlingene faktisk blir. Vi har en veldig god avlingsskadeerstatningsordning, og den kommer til å bli ytterligere belastet, men en særegen krisepakke er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier Dale til NRK.

Dale sier regjeringen allerede har gjort en rekke grep for å bedre situasjonen for bøndene – og trekker fram importen av fôr.

– Handlingsrom i jordbruksavtalen

Dale gjentar også muligheten for å reforhandle jordbruksavtalen.

– Når det blir mindre avlinger slik som nå blir det normalt ledige midler i jordbruksavtalen som ikke blir disponert, og dermed ikke utbetalt til norske bønder. Det betyr at det er et handlingsrom i jordbruksavtalen som man eventuelt kan disponere til dette, sier han.

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes sier på sin side at det må vesentlig større beløp til enn det som kan omdisponeres innenfor jordbruksavtalen.

– Derfor mener vi at det må startes tilleggsforhandlinger når slike uforutsette hendelser oppstår, sier Bartnes til NRK.

Krisepakke-flertall på Stortinget

Senterpartiet reagerer på signalene fra landbruksministeren.

– Landbruksministeren og regjeringens nei til krisepakke for jordbruket er svært provoserende. Det er stikk i strid med de signalene som Sp, Ap, SV og KrF har gitt gjennom sommeren. Disse partiene utgjør et flertall på Stortinget, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen, i en pressemelding.

Han legger til at Senterpartiet vil legge fram et forslag om en krisepakke på Stortinget til høsten, men Stortinget samles ikke igjen før i begynnelsen av oktober og Pollestad frykter at det vil være for sent for mange bønder.

Også Arbeiderpartiet reagerer på signalene fra regjeringen onsdag morgen.

– Det er betenkelig at Erna Solberg og Jon Georg Dale selv etter flere dager planlegging bare kommer for prat, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen, og fortsetter:

– Vi er tydelige på at de tapene er så store at tørkekrisen for matproduksjonen bare kan løses ved at det kommer friske midler for å avhjelpe den krevende situasjonen.