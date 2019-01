I morges var det supermåne-formørkelse

Klokka 05.41 i natt ble fullmånen helt formørket av skygge fra jorden, og kunne sees som en stor, rød skive. Den fullstendige formørkelsen varte i en time og tre minutter, og kunne bli sett i hele Norge.

I teorien. For blir det overskyet, ser vi ingenting med det blotte øye.

– Det blir en natt med vind og byger i Rogaland. Men det er håp om at det skal være mulig å få glimt av måneformørkelsen mellom bygene, sa vakthavende meteorolog Frode Hassel i Meteorologisk Institutt (MI) søndag.

NTB scanpix

Hvorfor super?

Denne måneformørkelsen kalles superformørkelse fordi den faller sammen med såkalt supermåne. Ifølge Hassel betyr det at månen er nærmere jorden enn normalt, og derfor ser større ut.

Også i fjor hadde vi en supermåneformørkelse, den 31. januar. Men nå blir det lenge til neste gang. Mens vi får en «vanlig» måneformørkelse i september 2025 som vil være delvis synlig i Norge, og en på nyttårsaften i 2028 som vil være helt synlig, blir det ikke noen ny supermåneformørkelse før i 2051.

En total måneformørkelse skjer når sola, jorda og månen ligger på linje og månen kommer inn i jordas helskygge. Det skjer naturlig nok alltid ved fullmåne.

Tor André Johannessen

Høyt nok på himmelen

– Kan supermåneformørkelsen sees i hele verden?

– Ja, forutsatt at månen er over horisonten. Det avhenger altså av når på dagen den inntreffer. Og måneformørkelsen vil se stort sett lik ut over alt der den kan sees, sier Hassel.

I vårt distrikt befant månen seg i vest og 22 grader over horisonten på tidspunktet formørkelsen var total. Det var ifølge Hassel såpass høyt at den ikke ble stengt av fjelltopper.