Tenåring dømt for å ha filmet og spredt sexvideo

17-åringen var på en privatfest i et nabofylke i mars 2017 da han gikk inn på et rom og filmet en gutt og en jente, som da var henholdsvis 16 og 17 år, som hadde seksuell omgang, skriver Drammens Tidende.

I dagene som fulgte viste gutten fram filmen til 10–15 personer på skolen han går på, samt viste et stillbilde fra videoen til flere personer. Jenta som ble filmet, fikk store psykiske problemer etter hendelsen og måtte skifte skole.

Gutten ble dømt for å ha filmet ungdommene mens de hadde seksuell omgang, for oppbevaring av materialet og for spredning av det.

I tingretten ble gutten dømt til 45 timers samfunnsstraff. Han må også betale jenta 20.000 kroner i oppreisning.