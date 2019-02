Faktisk.no: Man kan ikke fastslå at biler med piggfrie vinterdekk er oftere involverte i trafikkulykker med personskade enn biler med piggdekk.

Det er ikke grunnlag for å si at biler med piggfrie vinterdekk oftere er involverte i trafikkulykker med personskade i dag, enn det biler med piggdekk er. Når vi korrigerer for den store andelen biler med piggfrie vinterdekk på norske veier er det lite som tyder på at dette stemmer.