Valgkomiteen i Trøndelag holder nytt møte – skal revurdere Giske-innstilling

Valgkomiteen satt fredag morgen i et ekstraordinært telefonmøte om Giske for å diskutere hvorvidt han skal innstilles som styremedlem og medlem av det mektige arbeidsutvalget i Trøndelag Ap på fylkesårsmøtet 2. og 3. mars.

Fylkessekretær Pål Sture Nilsen bekrefter overfor NTB at det er planlagt et nytt møte i valgkomiteen like etter at komitéleder Jorodd Asphjell kommer hjem fra Brussel ved 13-tiden fredag. Der skal de diskutere hvorvidt innstillingen de har kommet med til fylkesårsmøtet skal bli stående eller ikke.

– Valgkomiteen må håndtere situasjonen som har oppstått, og da må man undersøke og diskutere det som har skjedd. Til slutt må man lande på en konklusjon om hvorvidt man skal endre på lista aller la den stå som den gjør, sier Nilsen.

– Innstillingene er ikke endelige, de kan endres helt til de overleveres for behandling på årsmøtet, understreker han.

Han vil ikke si mer om innholdet i møtene, men sier det er godt humør og gode diskusjoner i valgkomiteen.

Skal ha konkludert

Adresseavisen erfarer at valgkomiteen allerede er enige om hva konklusjonen blir. Dagbladet erfarer på sin side at valgkomiteen i Trøndelag Ap vurderer sterkt om de skal be Giske trekke seg fra vervene han er innstilt til.

Bakgrunnen for møtene er den nye bekymringsmeldingen om Giske. Den ble sendt av nestleder Knut Sandli i Fagforbundet Sykehus og helse i Oslo, som reagerte på en video som viste at Giske hang over ryggen på en kvinne i 20-årene og holdt hånden sin på kvinnens hofteparti, mens de danset på et utested i Oslo.

Det var VG som først meldte om saken. Giske selv har i et Facebook-innlegg reagert på avisens framstilling av det som skjedde, og vist til at kvinnen på videoen i et intervju med NRK senere på kvelden avdramatiserte episoden.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sa kvinnen.

– Forferdelig situasjon

At kvinnen har avdramatisert episoden, fjerner ikke alvoret i saken, sier valgkomitémedlem Trine Reitan til Adressa.

– Jeg skjønner at det blir spekulert i om denne videoen er tatt ut av en av sammenheng, og det bekrefter jo jentene at den gjør. Men likevel, Trond Giske har satt seg selv i en sårbar situasjon med å være der han var. I mitt hode var det veldig unødvendig, sier Reitan.

Hun har hele tiden ment at det var for tidlig for Giske å komme tilbake, og sier at hun har fått mye støtte for dette synet.

– Denne videoen gjør ikke saken noe enklere. Vi er satt i en forferdelig situasjon som vi nå må ordne opp i, sier hun, og bekrefter samtidig at valgkomiteen er enig om hva den skal gjøre.

Hastemøte i AUF

Trøndelag AUF, som er representert i valgkomiteen, holder senere fredag et eget ekstraordinært møte i forbindelse med den nye utviklingen rundt Giske.

– Jeg har innkalt til ekstraordinært fylkesstyremøte i morgen kveld, fordi jeg mener dette er en sak vi må diskutere, sa leder i Trøndelag AUF Håkon Einarsve i en SMS til Trønder-Avisa like før midnatt torsdag kveld.

Ifølge avisas kilder har mange i AUF reagert sterkt på videoen som førte til den seneste bekymringsmeldingen om Giske.