Hareide: – Jeg angrer ikke

Samtidig understreket Hareide at han ikke angrer på at han tok initiativ til den opprivende prosessen, som til slutt endte med at partiet gikk inn i regjering.

– Jeg har respektert og tatt konsekvensen av at partiet tok et annet valg. Jeg må innrømme at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, men samtidig må jeg være ærlig på at jeg tror vi hadde fått enda større gjennomslag i en regjering bestående av sentrum og Arbeiderpartiet, sa Hareide under Drivkraft-konferansen lørdag formiddag.

Konferansen er en samling for venstresiden i KrF, som i høst tapte kampen om partiets veivalg. Hareide var raus nok til å skryte av både landbruksminister Olaug Bollestad og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som den gang kjempet mot ham.

– Jeg må gi honnør til Olaug når Frp sier at det ser ut som den nye regjeringsplattformens landbrukspolitikk er skrevet av Bondelaget. Og til Kjell Ingolf som har fått gjennomslag for å øke barnetrygd og innføre et fritidskort, sa Hareide.

Hareide hyllet også partiets tredje statsråd, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, for å stå imot Frps forslag om å bruke bistandspolitikken som pressmiddel.

– Han slo tydelig fast at vi aldri skal bruke utviklingspolitikken til å få noe tilbake, sa Hareide.