Nordmenn er litt mindre optimistiske for økonomien

Nordmenn er mindre optimistiske med tanke på egen økonomi enn de var ved inngangen til fjoråret, viser en ny forbrukerundersøkelse gjort av Respons for Sparebank 1.

Dette skjer til tross for at SSB i årets siste prognose fra tidligere i desember, varsler en pen, moderat vekst for neste år. Særlig ventes det vekst i oljeinvesteringene, og det er bra for landets økonomi. Renta skal videre opp, lønningene skal opp og samtidig vil arbeidsledigheten falle.

-Forståelig

I forbrukerundersøkelsen er det færre enn i fjor som tror på en bedre privatøkonomi og flere tror økonomien kommende år blir dårligere, mens et flertall tror på en uendret økonomi.

– Jeg skjønner godt at mange ikke er like optimistiske som før. Økte strømpriser og utsikter til nye renteøkninger gir merkbare utslag i lommeboka. Når mange i tillegg har sett at verdien av sparingen i aksjefond har falt kraftig i løpet av høsten, er det forståelig at mange kjenner på en uro for sin private økonomi fremover, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.

Økte boligpriser

Tross et nøkternt syn på de økonomiske utsiktene er nordmenn ganske optimistiske når det gjelder boligprisene.

I år er det flere enn i fjor som tror på en boligprisoppgang det kommende året, og færre tror på nedgang. Sparebank1-undersøkelsen viser at 54 prosent tror på en økning i boligprisene i 2019, og 12 prosent tror på en nedgang, mens 35 prosent tror prisene blir uendret.

Bransjeorganisasjonen Eiendom Norges prognoser for neste år viser at vi kan vente en moderat økning i den gjennomsnittlige boligprisen på 3 prosent.

Forbrukerundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse blant et representativt utvalg på 1.010 personer.

