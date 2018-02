Kraftig børsfall i Oslo

Fallet er bredt, og samtlige av de mest omsatte selskapene faller i verdi. Norwegian faller mest med 8 prosent, Statoil faller 3 prosent, DNB 3,6 prosent, Norsk Hydro 4,7 prosent, Marine Harvest 2,8 prosent, Yara 3,9 prosent og Storebrand 5,7 prosent.

Børsen i Stockholm falt 4 prosent etter åpning, mens børsen i København falt med 3,5 prosent. Fallet kommer etter kraftig børsnedgang i USA og Asia.

Dow Jones-indeksen falt med over 4,6 prosent mandag, og de andre børsindeksene i USA falt også kraftig. Investorene frykter inflasjon og høyere renter. Fallet gjorde mandag til den verste dagen på Wall Street siden 2011.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt tirsdag med 4,73 prosent.

Oljeprisen steg svakt tirsdag formiddag. Et fat nordsjøolje ble i 9.45-tiden omsatt for 67,1 dollar, mens amerikansk lettolje ble omsatt for 63,7 dollar fatet på spotmarkedet.

Analytiker: – Investorene er blitt livredde for børsen

Investorer venter tirsdag betydelig nedgang på børsene i Oslo og andre europeiske hovedsteder etter aksjestupene i USA og Asia.

– Det er bare å spenne på seg sikkerhetsbeltene når børsene her hjemme og i Europa åpner om litt, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i sin morgenrapport.

– Det er ikke noe å leke med. Når det faller så kraftig to dager på rad er det et tegn på at investorene er blitt livredde for børsen, sier sjefanalytiker Peter Malmqvist i det svenske finansselskapet Remium.

Han forventet, før Stockholmsbørsen åpnet, at det svenske aksjemarkedet ville falle rundt 3 prosent tirsdag.

Førhandelen hos IG Markets tydet en stund på at falle i Stockholm ville bli på hele 6 prosent på morgenen. Noe senere hadde utviklingen moderert seg litt og tydet i stedet på 3–4 prosents nedgang, ifølge Omni.

