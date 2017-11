Presidentskapet slår fast at Hagen ikke kan trekke seg

– Når det gjelder spørsmålet om mulig fritak, så lar ikke det seg gjøre, sier stortingspresident Olemic Thommessen (H) til NTB.

Han opplyser at det er Konstitusjonell avdeling på Stortinget som har foretatt en gjennomgang og kommet til denne konklusjonen.

Presidentskapet drøftet spørsmålet på sitt møte torsdag formiddag. Saken er ikke formelt behandlet siden det ikke foreligger noen søknad, men Thommessen sier de har hatt en orienteringsrunde om temaet.

– Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.

Permisjon?

Frps partinestor ga onsdag stortingsgruppa i partiet beskjed om at han ønsket å trekke seg som vararepresentant med øyeblikkelig virkning for å kunne bli valgt til medlem av Nobelkomiteen.

Et annet spørsmål er om Hagen kan be om permisjon. Det vil man i tilfelle komme tilbake til, dersom han søker om det, opplyser Thommessen.

Frps medlem i presidentskapet, Morten Wold, ga nylig beskjed om at han anser permisjon som en mulighet.

– Vi må søke å finne en løsning. Dersom Hagen kan innvilges permisjon, vil det løse opp i den litt vanskelige situasjonen som har oppstått, sa Wold til NTB.

Det er opp til Stortinget å vurdere permisjonssøknader, men reglene praktiseres svært strengt. Bare til internasjonale toppjobber er det en viss presedens for å kunne slippe å møte i nasjonalforsamlingen.

Fremmet forslag

Frp fremmet torsdag et forslag om at det blir satt ned et utvalg som skal se på regelverket for rekruttering til verv som blant annet Nobelkomiteen.

– Jeg vil fremsette et forslag om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, sier partiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Hagen varslet allerede i midten av oktober at han ville inn i Nobelkomiteen. Han utfordret partiets medlem siden 2000, Inger-Marie Ytterhorn, og ble innstilt av Frps stortingsgruppe.

Det fikk imidlertid Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til å sende et brev til de andre partiene hvor han pekte på det uheldige i at en vararepresentant til Stortinget også innstilles til Nobelkomiteen.

Støre fikk støtte fra de øvrige partiene, med unntak av Frp og Høyre, i å be Frp om å komme opp med en ny kandidat. Foreløpig er det lite som tyder på at det vil skje.