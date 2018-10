Nesten 700 nye KrF-medlemmer

Det opplyser Hareide på Twitter onsdag.

– Jeg ønsker alle velkommen på KrF-laget. Sammen for et varmere samfunn! skriver partilederen.

Innmeldingene er talt opp etter at Knut Arild Hareide ga sitt råd til landsstyret fredag om å forsøke å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Partiet startet i forrige uke en vervekampanje, men det var først etter at Hareide ga sitt råd til landsstyret at det hele tok av. Tirsdag fikk NTB opplyst at mange av dem som melder seg inn, gir uttrykk for at de støtter Hareide.

Partiet er svært splittet i synet på om det bør samarbeide med den borgerlige regjeringen eller heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår. Begge nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet først skal forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Saken skal avgjøres på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november og i forkant skal saken behandles i lokallag og fylkeslag.

Mer om Hareides venstrevri: