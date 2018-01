Ap venter på Støres konklusjon om Giske

– Jeg forventer at vi får en gjennomgang av alle fakta i sentralstyremøtet, og at partiledelsen legger fram sin konklusjon. Deretter må sentralstyret trekke sine slutninger. Vi kan ikke ha denne saken hengende over oss. Det må settes et punktum nå, sier stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Lise Christoffersen til NTB.

Partileder Jonas Gahr Støre har hasteinnkalt sentralstyret til et ekstraordinært møte på partikontoret tirsdag. I løpet av januar skal også landsstyret – som er partiets høyeste organ mellom landsmøtene – samles til et ekstraordinært møte.

– Alvorlig situasjon

Støre sier i et nyttårsintervju med NTB at situasjonen med varsler er alvorlig – og legger til «særlig med tanke på det varslerne kan ha opplevd».

Men han lover ingen konklusjoner allerede i tirsdagens krisemøte, slik Christoffersen og flere andre håper på.

– Vi må ta varsler på alvor og bruke nødvendig tid til å behandle dem forsvarlig, sier Støre.

Ifølge Dagens Næringsliv har flere av varslerne fått beskjed fra partikontoret om at varslingssakene deres skal få en ny juridisk vurdering. Ifølge avisen legger Støre ikke opp til å få avklart om Giske har tillit eller ikke i tirsdagens møte.

– Lammende

Christoffersen understreker at sentralstyret er partiets høyeste organ i tiden mellom hver gang landsstyret samles.

– Vi trenger ikke vente på landsstyremøtet. Så lenge denne saken pågår, overskygger den alt annet av politisk arbeid, sier hun til NTB.

Tilsvarende vurderinger ble gjort da VG snakket med 14 av Arbeiderpartiets 19 fylkesledere i løpet av romjulen. Der var beskrivelser som «lammer politikken» og «uheldig og alvorlig situasjon» gjengangere.

– Det er et ønske i hele organisasjonen om å komme i gang med politisk arbeid, sier Støre.

Ønsker suspensjon

Ifølge Dagbladet jobber Giskes støttespillere for at nestlederen suspenderes i påvente av at varslersakene gjennomgås. Det antydes at det kan være detaljer i sakene som kan svekke varslernes sak.

– Det er ikke noen god situasjon dersom vi ikke får konkludert nå. Det vil bare overskygge alt annet vi holder på med av politisk arbeid, sier Christoffersen.

Hun legger til at hun kun kjenner sakene gjennom mediene, og at hun derfor avventer en gjennomgang i sentralstyret før hun er beredt til å si om nestlederen har hennes tillit eller ikke.

Beklaget oppførsel

Giske ble sykmeldt 22. desember, dagen etter at han først beklaget sin oppførsel gjennom en pressemelding og deretter i et intervju med Dagsrevyen uttalte at han har oppført seg på en måte som ikke er i tråd med de verdiene han ønsker å leve etter.

«Jeg tror nok jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol», sa han.

Samtidig har Giske via sine rådgivere overfor NTB avvist å ha utsatt noen for seksuell trakassering.

– Rystende

I vandrehallen på Stortinget uttalte Støre fredag før julehelgen at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Flere partimedlemmer rykket ut og ga uttrykk for at de mener Giske må trekke seg.

Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skrev hun.

Mandag ettermiddag opplyser Giskes rådgiver og mediekontakt til NTB at han ikke har fått svar fra nestlederen på spørsmål om han kommer til å stille på tirsdagens møte.