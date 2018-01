– Giske har rett til å forsvare seg

– Ja, det synes jeg. Han har jo også rett til å komme til orde. Måten han velger å gjøre det på, er jo opp til ham selv, sier Christoffersen til NTB.

På Facebook mandag kveld skrev Giske at flere av varslene om sextrakassering er falske.

– Det er kommet flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider. Disse har systematisk vært lekket til mediene, skriver Giske, som noen timer tidligere fratrådte vervet som nestleder i Arbeiderpartiet inntil videre.

– Viktig prinsipp

Christoffersen mener det er greit at Giske tar til motmæle på denne måten.

– Det er et viktig prinsipp at den som blir anklaget, har rett til å forsvare seg, sier hun, men understreker samtidig at det er varslerne som i utgangspunktet skal tas på alvor.

– Det er tungt å varsle, det vet vi fra tidligere, sier hun.

Enkelte kommentatorer mener at uttalelsene kan bidra til å eskalere konflikten mellom de ulike miljøene i Arbeiderpartiet som står mot hverandre i Giske-saken.

– Hele språkbruken er et kraftig motangrep mot dem som har kritisert ham. Det bidrar ikke til å dempe konfliktnivået, heller det motsatte, sier NRKs Magnus Takvam.

Andre kommentatorer mener Facebook-innlegget vitner om at Giske vil kjempe med nebb og klør for sitt politiske liv.

Ønsker ikke å si noe

Andre i Aps sentralstyre ønsker foreløpig ikke å si noe om Giskes Facebook-innlegg.

– Jeg har ingen kommentarer til dette akkurat nå. Jeg skal gi uttrykk for det jeg tenker og mener om denne saken på sentralstyremøtet, sier Terje Lien Aasland, som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Sentralstyret skal møtes på partikontoret i Oslo senere tirsdag.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol vil heller ikke si noe om saken, men sier i en SMS til NTB at «oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som hevder å være utsatt for overgrep». Men også den som hevdes å være overgriper, må sikres støttepersoner, skriver hun.

Heller ikke LOs eller Fagforbundets medlemmer i sentralstyret, Hans-Christian Gabrielsen og Mette Nord, ønsker å kommentere saken før etter sentralstyremøtet.

– Tar på alvor

På Politisk kvarter på NRK tirsdag ville heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre kommentere innholdet i Giskes Facebook-innlegg.

– Hva som figurerer i mediene av påstander, vil ikke jeg kommentere. Det jeg tar på alvor, er varsler vi har fått inn fra kvinner som har stått fram og fortalt sine historier. De skal jeg tro på og gå gjennom, sa Støre.

– Men så har jeg også et ansvar, for vi er en rettsstat, at den det varsles mot, får gi sin historie. Derfor tar dette noe tid. Hver historie skal oppsummeres og konkluderes, sa partilederen.