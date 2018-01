TV 2: – Venstre får tre statsråder

Nybø ligger an til å få Kunnskapsdepartementet, mens Ola Elvestuen trolig blir ny klima- og miljøminister. Trine Skei Grande blir etter det TV 2 vet, statsråd for Kulturdepartementet i den nye blågrønne mindretallsregjeringen.

NRK erfarte mandag at Venstre får tre statsråder, men de melder at Trine Skei Grande anses som den eneste sikre. For Grande skal både posten som kunnskapsminister og kulturminister være aktuelle.

Etter det VG erfarer, planlegger Solberg å dele Kunnskapsdepartementet i to, der Høyre og Venstre får en statsråd hver: Venstre med ansvar for høyere utdanning og forskning, mens Høyre får ansvaret for barnehager og grunnskolen. VGs kilder mener stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) og Høyres Henrik Asheim kan ligge an til å få disse postene.

Ifølge VGs kilder går Elvestuen inn som ny klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H).

NRK nevner også Iselin Nybø som ministerkandidat.

Ifølge Aftenposten spår kilder i Frp at Per-Willy Amundsen og eventuelt Solveig Horne er blant de som risikerer å bli byttet ut når Venstre skal inn.

Avisen skriver også at Tine Bru (H) trekkes frem som en mulig kandidat, men siden det allerede er to rogalendinger i Regjeringen, påpeker andre at det neppe er hennes tur nå.