Statoil forlenger ved In Amenas

Statoil investerer 1,85 milliarder kroner i forbindelse med forlengelsen, skriver Aftenposten.

– Vi signerte en forlengelse av produksjonsdelingskontrakt for In Amenas i desember i fjor, skriver informasjonssjef Erik Haaland i Statoil i en epost. Forlengelsen er på fem år fram til 2027.

Ifølge en rapport fra den norske ambassaden i Algerie skal det bores rundt 60 nye brønner, lagringsfasiliteter skal utbedres, og et kompresjonsprosjekt skal gjennomføres.

I januar 2013 ble minst 23 gisler, deriblant fem nordmenn drept i en islamistisk terroraksjon ved In Amenas.

Sikkerhetssituasjonen er krevende, og Statoil har redusert antall ansatte som jobber ved anlegget, som ligger i ørkenen, ikke langt fra grensen til Libya.

– Vi overvåker og vurderer situasjonen i Algerie kontinuerlig og fortsetter implementeringen av sikkerhetstiltak for å redusere sårbarheten og sannsynligheten for uønskede hendelser relatert til vår virksomhet i Algerie. All utplassering av personell er gjenstand for en grundig risikovurdering, skriver Haaland.

DISSE FEM STATOILANSATTE OMKOM I TERRORANGREPET:

Hans Martinius Bjone (55)

Bosted: Brandbu i Oppland

Gift, to barn

Produksjonsleder ved gassanlegget i In Amenas siden 2009. Før det jobbet han fra 1993 som Production Supervisor for Statoil i Nordsjøen. I hjembygda driver han med skogbruk og er en aktiv jeger, ifølge VG.

Victor Sneberg (56)

Bosted: Sandnes, opprinnelig fra Kåfjord i Troms

Gift, to barn

Statoils landsjef i Algerie siden høsten 2010. Arbeidet i Statoil siden 1985. Har hatt flere lederstillinger i selskapet, blant annet i HR-avdelingen og på Heidrun-feltet.

Thomas Snekkevik (35)

Bosted: Austrheim/Bergen

Ugift

Har jobbet som avdelingsleder ved gassanlegget i In Aménas siden januar 2010. Kom fra Hydro, hvor han startet i 2006. Utdannet ingeniør ved Høgskolen i Haugesund.

Alf Vik (43)

Bosted: Grimstad, opprinnelig fra Øygarden

Gift, tre barn

Ingeniør som har vært ansatt i Statoil siden 2007. Har arbeidet ved anlegget i In Amenas i tre år.

