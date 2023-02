Ni demonstranter utenfor Finansdepartementet båret bort av politiet

Ni demonstranter som sperret inngangspartiet til Finansdepartementet, ble fysisk fjernet av politiet. Også demonstranter utenfor en vareinngang ble fjernet.

Politiet bærer bort en aksjonist i regjeringskvartalet.

NTB

Ved 9.30-tiden tirsdag ble en etter en av demonstrantene båret bort fra inngangspartiet til Finansdepartementet. Fjerningen av demonstrantene skjedde etter anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

DSS opplyser at de ba politiet om å fjerne demonstranter som er til hinder for at departementet kan ivareta sin samfunnskritiske funksjon.

– Vi har fjernet ni demonstranter fra inngangspartiet. Disse etterkom ikke politiets pålegg. De anmeldes for dette, skriver politiet på Twitter.

Også demonstranter utenfor en vareinngang til departementet ble fysisk fjernet.

Politi bærer bort demonstranter der aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tirsdag fortsetter sin demonstrasjon i regjeringskvartalet.

– Et siste virkemiddel

– Jeg skulle ønske at vi slapp å begå sivil ulydighet, sier Inga Marie Nymo Riseth til NTB. Hun var en av aksjonistene som ble båret vekk av politiet.

– Men når denne saken har vært kjempet gjennom hele rettssystemet og vunnet i Høyesterett, og det har gått så lang tid som det har gjort uten at det skjer noe, så er dette et siste virkemiddel for å få kjempet saken fram, sier Riseth.

Også mandag måtte politiet fjerne demonstranter utenfor regjeringskvartalet. Da sperret Fosen-demonstrantene inngangene til Olje- og energidepartementet.

Tirsdag utvidet de aksjonen.

– I dag stenger vi staten

– I dag stenger vi ikke bare Olje- og energidepartementet, departementene som deler bygg med dem og Landbruksdepartementet. I dag stenger vi staten, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til full jubel blant aksjonistene.

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sier politiet etter beste evne forsøker å legge til rette for at aksjonistene skal kunne demonstrere.

– Samtidig må vi ta hensyn til de samfunnskritiske funksjonene som foregår i byggene, sier Skotnes som legger til at de har en god dialog med demonstrantene.

Thunberg tilbake

Ved 10.30-tiden hadde de fleste av politimannskapene forlatt stedet, kun noen biler var igjen for å passe på at ikke inngangspartiene ble sperret igjen.

Da var også demonstrantene utenfor regjeringskvartalet blitt så mange at de fylte plassen helt tilbake til Høyesterett – som i oktober 2021 slo fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

Blant demonstrantene er også den svenske aksjonisten Greta Thunberg, som dukket opp foran Olje- og energidepartementet mandag og som er tilbake blant aksjonistene tirsdag.

Flere demonstranter blokkerte en inngang til Finansdepartementet tirsdag morgen.

Greta Thunberg blant demonstrantene tirsdag.

Politi og demonstranter der aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat tirsdag fortsetter sin demonstrasjon i regjeringskvartalet. Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.