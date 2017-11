PST frykter fremmedkrigere kan komme hjem til Norge

– Mange av de 40 kan være drept uten at vi har noen bekreftelse. Det er veldig vanskelig å få ut informasjon, sa informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB for noen uker siden.

Han sier til Dagbladet at de antar flere av disse har blitt drept under kampene i landet, men at de ikke vet med sikkerhet.

– Vårt fokus er først og fremst å sikre at ingen av dem som har reist og sluttet seg til islamistene skal komme seg ubemerket tilbake til Norge.

– Skulle en eller flere av de norske IS-terroristene klare å komme til Norge uten PSTs viten, har Norge et problem, fortsetter han.

Disse 40 personene skal ifølge avisen være 30 menn og 10 kvinner. To av mennene skal ha hatt lederroller i IS-regimet i Raqqa.