Høyre-utvalg vil tilpasse loven til hjemmekontor og nye jobbvaner

Over én av ti arbeidstakere får lov å jobbe mer enn andre, men dagens ordning misbrukes og er for uklar, mener Margret Hagerup (H). Hun vil at du i større grad skal få styre både arbeidstid og -sted. SV er svært skeptisk.

Forfatter Bjørn Arild Ersland ble lei av å sykle til jobb i regnvær og begynte heller å jobbe hjemmefra. Han etablerte en skrivestue i hagen atskilt fra huset – helt bevisst. – Det ville vært enormt forstyrrende å ha hjemmekontor inne, sa han til Aftenbladet i 2018. PS! Selvstendig næringsdrivende er ikke ansatt og dermed ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Foto: Jonas Haarr Friestad

Arbeidstakere i ledende eller såkalt «særlig uavhengig stilling» er i stor grad unntatt fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, overtid, pauser og helgefri.

Kritikere har påpekt at arbeidstakere taper lønn, overtidsbetaling og fritid hvis arbeidsgivere uberettiget benytter stillingstittelen «særlig uavhengig».

Personer som er kategorisert i ledende eller særlig uavhengige stillinger, er unntatt fra de fleste arbeidstidsbestemmelser, og utgjør anslagsvis 11 prosent av sysselsatte i Norge, ifølge Arbeidstidsutvalget.

Bekymret for misbruk

Arbeidstilsynet har sett en økt bruk av disse stillingskategoriene, særlig innenfor hotell, restaurant, bygg, anlegg, konsulentbransjen og detaljhandel.

Økt fleksibilitet og nye vaner kan være en forklaring, men Arbeidstilsynet er mer bekymret hvis forklaringen er å spare på eksempelvis overtidsbetalinger. Misbruk kan utløse etterbetalingskrav fra arbeidstakere og pålegg fra Arbeidstilsynet.

Margret Hagerup (H) sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Foto: Siv Dolmen

Margret Hagerup (H) i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget mener virusutbruddet har aktualisert hvordan arbeidslivet og vaner endres.

Hun vil se på unntaksregler igjen og mener dagens arbeidstidsordning er for uklar, for rigid og blir misbrukt

På vegne av programkomiteen i Høyre foreslår Hagerup å innføre «delvis uavhengig stilling».

– Vi vil gi arbeidstaker fleksibilitet til i større grad å styre sin arbeidstid og hvordan og hvor arbeidet utføres. Arbeidsmiljøloven er også en vernelov, og vi ønsker klare og eksplisitte bestemmelser på maksimal arbeidstid, hviletid og så videre, sier hun.

Forslag fra 2016

Dette er på linje med et flertallsforslag i Arbeidstidsutvalget i 2016. Delvis uavhengig stilling ble oppsummert forklart slik:

Arbeidstiden kan ikke fastsettes på forhånd.

Stillingen må være ansvarsfull med noe selvstendig beslutningsmyndighet.

Arbeidstaker bestemmer i hovedsak når, hvor og hvordan arbeidet utføres, og omfang.

Stillingskategorien krever avtale.

Arbeidsbelastning over tid må ikke blir for høy.

Mindretallet advarte mot å utvide grupper av arbeidstakere som unntas fra vern i arbeidsmiljøloven. Flertallet ville fjerne tvil, men bevare vern og fleksibilitet.

Hagerup mener arbeidstakeren må få en reell mulighet til selv å bestemme sin egen arbeidstid og fysisk arbeidssted. Hun har selv vært personalleder og mener denne stillingskategorien er etterspurt av arbeidstakere og arbeidsgivere.

For en prosjektleder som skal levere et visst resultat innen en gitt frist, kan det være interessant å avtale fastlønn uavhengig av timeantall og arbeidssted, mener Hagerup.

– Men dagens regelverk snevrer unntaket inn til en ganske liten gruppe.

– Hva er de viktigste fallgruvene ved et nytt unntak i loven?

– Noen vil kanskje si at medarbeidere vil bli misbrukt, men dette er en gjensidig, forpliktende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Jeg mener det gir større fleksibilitet. Dette vil også treffe flere tusen nyutdannede som skal inn i arbeidslivet, for det er som oftest de som feilaktig havner under kategorien «særskilt uavhengig».

– Er det en fare for at dette blir en gråsonestilling som utvanner vernet i loven?

– Det ville det vært fare for uansett, men norsk arbeidsliv består i hovedsak av ledere som ønsker å ta godt vare på sine ansatte. Ni av ti arbeidstakere trives, og partene klarer i all hovedsak å bli enige. Dette handler om god dialog og tillit mellom partene, sier hun.

Nærmere sju av ti ønsker å fortsette med hjemmekontor etter påske, viser Ipsos-undersøkelse fra april. 77 prosent opplevde overgangen til digitalt hjemmekontor som uproblematisk, ifølge en Sifo/OsloMet-undersøkelse tatt opp første uken i april i år. Foto: Mona Oshiro/NTB scanpix

– Vil skape mer tvil

Solfrid Lerbrekk (SV) mener det allerede er vanskelig med to forskjellige typer stillinger på dette området og tror Høyre-forslaget bare vil skape mer tvil.

– Jeg er svært skeptisk til dette, slår hun fast.

NHOs områdedirektør for arbeidsliv, Nina Melsom, sier NHO er positive til å se nærmere på dette og er opptatt av at både arbeidsgivers- og arbeidstakerinteresser blir ivaretatt på en god måte.