Solberg: – Viktig for ungdom å bli sett

– Fravær i ungdomsskolen er en stor utfordring. Om lag 9.000 av 10.-klassingene har mer enn 15 dagers fravær i løpet av skoleåret. Det er mer enn tre uker borte fra klasserommet og klassekameratene, sa Erna Solberg under sitt besøk på Unge Høyres sommerleir søndag.

For å redusere fraværet i barne- og ungdomsskolen foreslår Høyre å innføre en varslings- og oppfølgingsplikt for skolene. Solberg mener at varslingen skal skje allerede på første dag med udokumentert fravær.

Noen skoler har allerede rutiner for å varsle foreldre når barna ikke møter opp på skolen. Ifølge Solberg er ikke alle disse systemene gode nok, og hun mener oppfølgingsansvaret er vel så viktig.

– Vi er veldig opptatt av at 25 prosent ikke gjennomfører videregående skole. Da må vi gå til årsaken, og spørre: Kunne vi grepet inn tidligere?, sier Solberg til NTB.

Statsministeren mener det er viktig å ta tak i fraværet fra det begynner å utvikle seg, for å minske kunnskapshullene mange får. Målet er at flest mulig skal gjennomføre videregående utdanning, som for de fleste legger grunnlaget for videre arbeidsliv.

– Ungdom opplever mye press, stress og ting som skjer. Da er det viktig å bli sett – at noen på et tidlig tidspunkt setter spørsmålstegn med hvorfor du er borte, om du har problemer eller trenger hjelp, sier Solberg.