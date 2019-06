Rapport: OECD-land tar igjen Norge i andelen unge med høyere utdanning

– Det er alvorlig både for Norges konkurranseevne og for vår omstillingsevne, sier forsknings og høyre utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Rapporten, som ble offentliggjort tirsdag, har sett nærmere på hvordan norsk utdanning og norske universiteter og høyskoler gjør det sammenlignet med andre OECD-land, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Norge blir tatt igjen

Det er særlig et område som trekkes fram i rapporten som en utfordring i Norge. Det gjelder andelen 25–34 åringer med fullført høyere utdanning.

Utviklingen viser at Norge fra 2010 til 2017 har falt fra femte til tiendeplass når det gjelder andelen med fullført utdanning i denne aldersgruppen. I snitt har det vært en større økning av unge med fullført utdanningsløp i OECD-landene enn i Norge. For mens det i Norge var en økning på 13 prosent fra 2007 til 2017, var det i OECD-landene i snitt en økning på 37 prosent.

– Norge er et høykostland og derfor er det viktig å kunne konkurrere på kunnskap og kvalitet. I tillegg vil mange av fremtidens jobber kreve høyere utdanning. En høyt utdannet befolkning er også viktig for evnen til omstilling og videreutvikling av samfunnet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

To mulige løsninger

Dersom utviklingen fortsetter slik som nå vil dette kunne føre til at vi allerede om fire år vil ligge under gjennomsnittet for OECD-landene.

For å komme utfordringen i møte har OECD pekt på to mulige løsninger. En løsning er å få flere til å fullføre utdanningsløpet på normert tid. Dette vil framfor å øke opptaket ha størst og raskest effekt dersom andelen øker fra rundt 50 prosent til 70 prosent.

Men det pekes også på at det å få flere til å ta høyere utdanning er en løsning.

– Fullføringen i høyere utdanning på normert tid har gått i riktig retning og det har blitt flere studieplasser, men vi er på ingen måte i mål. Skal vi løse gapet som er i ferd med å oppstå mellom oss og andre må både flere ta høyere utdanning og flere må gjennomføre studiene på normert tid, sier Nybø