SV vil avvikle au pair-ordningen

– Hvis folk som har råd til det, må ha slik hjelp, må de gjøre det på en ordentlig måte. Jeg har ikke noe imot at folk trenger hjelp hjemme. Men det må ordnes på en ordinær måte uten å gjøre unntak fra utlendingsloven. En filippinsk arbeider ville ikke fått jobb i Norge, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV) til Frifagbevegelse.

Et tilsvarende forslag fra SV for to år siden falt, men resulterte i at Stortinget påla regjeringen å gjenopprette den økonomiske støtten til støttesenteret for au pairer på samme nivå som det Norsk Folkehjelp drev. Heller ikke et Ap-initiativ i 2017 om å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som stiller strengere krav til vertsfamiliene, har manifestert seg.

Kritikken mot ordningen er igjen aktualisert etter at det ble kjent at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener en au pair har arbeidet ulovlig hos justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Hun bodde i familiens hjem i to måneder i fjor høst før hun fikk fornyet sin au pair-tillatelse. Kallmyr, som da jobbet som advokat, avviser at hun arbeidet for familien i denne perioden.

I et intervju med VG fredag går leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til angrep på ordningen, som innebærer at en au pair bor hjemme hos en familie og arbeider i inntil fem timer om dagen med renhold og barnepass mot kost, losji og lommepenger. Også han vil legge ned hele ordningen.

– De senere årene er det blitt kjent at reglene tøyes, at au pairene arbeider mer enn de skal, og at det er mindre kulturutveksling enn det skal være. Det finnes også flere eksempler på grov utnytting og svært alvorlige forhold. Det er klare tegn på at mange utnytter ordningen for å skaffe seg billig hushjelp og barnepass, tjenester som ville kostet mye mer ved en vanlig ansettelse, mener Eide og partifelle Karin Andersen.