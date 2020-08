Under massevaksinasjonen mot svineinfluensa i 2009 ble Sivilforsvaret satt inn for å holde orden i rekkene utenfor Fyllingsdalen sykehjem. Det kan gå lang tid før Norge har nok doser med koronavaksine til at det er vits i å stille seg i kø for den. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)