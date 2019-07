Bedre enn ventet for Aker BP

Selskapet, som domineres av Kjell Inge Røkke, hadde totale driftsinntekter på 785 millioner dollar i andre kvartal i år. Tilsvarende tall for i fjor var 925 millioner dollar. Resultatet før skatt er redusert fra 494 millioner dollar.

– Framdriften for selskapets feltutbygginger går som planlagt, og leteprogrammet har så langt i år vært svært vellykket, heter det i en kommentar til kvartalstallene.

Analytikere TDN Finans har innhentet estimater fra, varslet om et resultat før skatt på 250 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Således gikk det noe bedre enn ventet.

Aker BP kunne i kvartalsrapporten også melde at konklusjonen for en utforskningsbrønn i Liatårnet-prospektet i Nordsjøen er at det dreier seg om et oljefunn.