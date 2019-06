18-åring dømt til elleve års forvaring for Varhaug-drapet

En 18 år gammel mann er dømt til elleve års forvaring med sju års minstetid for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland 27. juli i fjor.

Aktor Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring med åtte års minstetid.

– Han har i flere år vært opptatt av vold og tortur. Det er en reell og nærliggende fare for at han på nytt vil begå alvorlig voldskriminalitet, sa statsadvokaten under sin prosedyre.

Ifølge VG er den tiltalte 18-åringen, som var 17 da drapet fant sted, kun den tredje mindreårige til å bli dømt til forvaring i Norge.

Det er allerede berammet ankesak i lagmannsretten i desember. Alt tyder på at dommen fra tingretten vil bli anket av en av partene. En av grunnene til dette er at spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet har vært sentralt under rettssaken.

– Ikke over enda

Familien til Sunnivas bistandsadvokat, Harald Øglænd, sier at familien isolert sett syns at 11 år med syv års forvaring er en kort straff for å ha drept datteren deres på en såpass brutal måte.

– Men så vet vi at forvaringsordningen gjør at en forvaring kan bli lenger enn syv år, sier Øglænd.

Øglænd forklarer at foreldrene hele veien har tenkt at tiltalte er tilregnelig, og er enig i at forvaring er rette reaksjon for den tiltalte 18-åringen. Forsvarerne til den tiltalte er uenig i dette, og det er ifølge Øglænd trolig ikke over enda.

– Det er 14 dagers ankefrist, så nå er det bare å vente. Når påstanden fra forsvarer er at den tiltalte anser seg selv som utilregnelig er det et stort sprik her. Familien hadde håpet at dette var punktum, men de kan nok ikke senke skuldrene enda, sier han.

Tar dommen til etterretning

Det har foreløpig ikke lykkes Aftenbladet å komme i kontakt med 18-åringens forsvarer Tor Inge Borgersen.

1. statsadvokat Asbjørn Eritsland sier at han tar dommen til etterretning. Aktor i saken, Nina Grande, er på ferie og er utilgjengelig for kommentar.

Saken oppdateres.