– Jeg har gitt beskjed om at familiens opphold i USA trolig blir forlenget. Da mener jeg det er riktig at partiet og partiledelsen får en annen nestleder, sier Ketil Solvik-Olsen, og fortsetter:

– Mitt engasjement for FrP og vår politikk er like sterkt, og jeg stiller meg til disposisjon til å fortsatt sitte i sentralstyret. Jeg er veldig glad for at valgkomiteen innstiller meg til det, sier Solvik-Olsen.

– FrPs rolle i norsk politikk er like viktig nå som før. Vi må kjempe for folk flest, mot statlig overstyring og sløsing med skattepenger. Jeg er klar for valgkamp slik at vi kan vinne økt oppslutning og større gjennomslag for våre standpunkt. Jeg mener samtidig det ikke er riktig at jeg legger beslag på et så høytstående verv som nestleder når jeg bor i utlandet så lenge, sier Solvik-Olsen til Frps nettside.

Jon Ingemundsen

– Sylvi Listhaug er en av partiets mest populære politikere og vi ønsker henne som partiets første nestleder, sier Frank Sve, som er leder for valgkomiteen.

Som andre nestleder hadde Ketil Solvik-Olsen først takket ja til gjenvalg, men han ga denne uken beskjed om at han forlenger sitt opphold i USA og derfor ikke stiller til gjenvalg.

– Valgkomiteen har da innstilt Terje Søviknes som ny andre nestleder. Han er en erfaren politiker som i dag er ordfører i Os kommune. Foran et lokalvalg er det ekstra viktig med erfaring fra lokalpolitikken, sier Frank Sve.

– Jeg er klar for å bidra i sentralstyret som andre nestleder og er takknemlig og ydmyk for å bli innstilt, sier Terje Søviknes.