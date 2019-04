Revisorforeningen foreslår endringer i Stortingets reiseregninger

Administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen sier til ABC Nyheter at Stortinget, i likhet med andre organisasjoner, har plikt å legge til rette slik at systemet ikke frister folk til å trikse med reiseregningene.

Ett tiltak foreningen har foreslått er et punkt hvor representantene krysser av dersom en reise har hatt et privat element. Hvis svaret er ja, må det skrives en god begrunnelse for hvorfor reisen er relevant for Stortinget, mener foreningen.

– En annen ting er å innføre en atteststasjon fra gruppeleder eller andre overordnede. Før måtte representantene gå på reisekontoret for å få reiseregningene godkjent, sier Hanstad. Han minner om at langt større bedrifter enn Stortinget klarer å holde orde på reiseregningene.

– Nå er det tre slike tilfeller i Stortinget bare siden november, og da tenker jeg at her må det tas grep. Presidentskapet har et ansvar for at noe blir gjort.

Hanstad kjøper ikke forklaringen om at systemet er komplisert og vanskelig å forstå.

– Slik jeg har forstått det er det ikke komplisert i det hele tatt. Ser du på tilfellene i saken til Aftenposten , så er det vel ikke kompleksitet som gjør at du fører opp en reise du ikke har gjort.