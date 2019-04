Interpellasjonen begynner med et spørsmål fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Jeg forventer at Høie kommer med konkrete tiltak som faktisk kan føre til endring. Dette er et ansvar loklalt i kommunene, men vi ser at også spesialisthelsetjenesten er viktig, sier Toppe til Aftenbladet like før debatten tirsdag.

Skjermdump / Stortinget

Knut Egil Wang

Det er forventet at interpellasjonen starter cirka 17.00.

– Jeg forventer at Høie tar saken på alvor og ikke bare viser til hver tjeneste sine gode planer. Dette er ei svært marginalisert gruppe. Den utfordrer helsetjeneten vår på det mest grunnleggende, nemlig samarbeid og ansvar, sier Toppe.

De hardest rammede

«Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad gir oss historien til én av de rundt 6000 menneskene i Norge som er ekstra hardt rammet av rusproblemer og psykiske lidelser (ROP-lidelser), og som skårer aller dårligst på levekårsundersøkelser og som hjelpeapparatet ikke når inn til. Siw gikk til grunne.»

Slik innleder stortingspolitiker Kjersti Toppe brevet til Høie der hun ber om en interpellasjon i Stortinget.

Roald, Berit / NTB scanpix

Interpellasjon innebærer at hun vil stille helse- og omsorgsministeren et spørsmål, som han vil besvare fra Stortingets talerstol. Deretter åpnes det for debatt, der også andre partiers representanter kan delta.

Mia og Siw

Toppe viser også til en historie i Avisa Nordland, om en kvinne ved navn Mia. Mia er, ifølge Toppe, et annet alvorlig eksempel «på en ung kvinne som falt mellom alle stoler i hjelpeapparatet».

«Mia har vært akuttinnlagt 24 ganger i løpet av tre år. I løpet av 200 dager i fengsel har hun gjort 41 forsøk på å ta sitt eget liv. Mia trenger langvarig behandling, ikke fengsel.»

«Helseministeren har uttalt at en må bruke dokumentaren om Siw til å lære, og at det virker klart at Mia ikke har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging», skriver Toppe, og spør:

Anders Minge

«Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de mest sårbare menneskene får hjelp og koordinerte tjenester både fra sykehus og kommune, og hindre at menneskeliv går til grunne?»