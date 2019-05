Moxnes om Listhaug-comeback: – Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp

– Sist gang Sylvi Listhaug styrte eldrepolitikken, endte det i mistillit. Det vet folk i Oslo. Det er mindre kjent ute i landet, men Listhaug var eldrebyråd. Hun var ansvarlig for den største skandalen i Oslos eldreomsorg noen gang, nemlig sykehjemsskandalen i Spania, sier Bjørnar Moxnes.

– Etter mitt syn er ikke Listhaug spesielt kvalifisert til å styre eldrepolitikken basert på erfaringene fra Oslo, legger han til.

Ett år etter at hun gikk av som justis- og beredskapsminister tar Listhaug over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker siden starten av fjoråret.

– Jeg tenker at det først og fremst blir Erna Solbergs problem at hun tar henne inn igjen, sier Moxnes og legger til at comebacket viser at Listhaug er en dyktig karrierebygger.

– For det andre så viser dette at Venstre og Høyre opptrer som dørmatter for Frp. KrF var klare for å felle denne regjeringen på bakgrunn av det Listhaug uttalte for et år siden, og nå er det åpenbart helt greit for dem at hun går inn i regjeringen.