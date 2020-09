Reglene for innreise og utreise skal bli like, sier helseminister Bent Høie (H). Målet er at det skal bli enklere å følge karantenereglene. – Vi gjør også endringer i unntakene fra karanteneplikten, sier Høie. – Ved å bryte karantenen før det går 10 dager, kan du spre smitten, understreker han.

Innfører omsorgsdager: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyser at regjeringen også vil gjøre justeringer i reglene for omsorgsdager. – Vi innfører nå omsorgsdager, eller sykt barn-dager, dersom barn må være hjemme på grunn av lokale utbrudd. Lokalt kan det bli behov for å stenge hele skoler. Det kan bety at noen foreldre har brukt opp den nye kvoten som ble innført 1. juli. Regjeringen innfører derfor en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov dersom kvoten er oppbrukt og skolen blir stengt, sier Isaksen.