Wara om samboeren: – Jeg tror ikke hun står bak noen av hendelsene

Den tidligere justisministeren har i flere timer sittet og hørt på sin samboer forklare seg om hærverket og brevene som paret mottok. Nå er det Tor Mikkel Waras tur til å innta vitneboksen.

I flere dager har tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sittet et par meter fra sin tiltalte samboer. Torsdag er det Waras tur til å innta vitneboksen som fornærmet i saken. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var i et viktig regjeringsmøte i januar 2019 da hans livvakt fra PST kom bort til ham og hvisket om brannen i søppeldunken i Vækerøveien. Wara dro derfor tidlig hjem fra møtet.

Et par måneder etter brannen ble Waras samboer gjennom 25 år, Laila Anita Bertheussen, mistenkt for blant annet hærverket mot parets bolig i desember 2018, for å ha tent på søppeldunken i januar 2019 og tent på parets bil i mars i fjor. Bertheussen ble senere tiltalt i saken.

Wara har vært til stede flere dager i retten og hørt sin samboer forklare seg om noen av tiltalepunktene. Torsdag morgen er det Waras tur til å forklare seg som fornærmet i saken.

– Jeg forstår dette er vanskelig for deg. Jeg kommer til å stille deg noen spørsmål, innledet aktor Frederik Ranke da han startet sin eksaminasjon av Wara.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Fredag 18. september er det planlagt befaring på parets eiendom på Røa. Les mer

– Hva var din reaksjon på hærverket og pågripelsen?

– Pågripelsen kom som et sjokk.

– Tror du hun står bak?

– Jeg tror ikke hun står bak noen av hendelsene.

Wara har også i avhør tidligere sagt at hun ikke står bak.

Aktor fortsatte å bore i det.

– Har det vært lignende hærverk mot bil og bolig etter pågripelsen?

– Nei, men så lekket jo politiet at det var skjulte kameraer på eiendommen, svarte Wara.

Det var ikke aktor enig i.

Wara sier nå at han først trodde at hærverket var et resultat av pøbelstreker. Adressen hans sto åpent på 1881.no.

Men da det første trusselbrevet kom, ble Wara mer bekymret. Fordi brevet var ment til Bertheussen som hadde anmeldt Ways of Seeing.

– Det betydde i en periode at det sto en uniformert bil på gaten. Jeg følte meg aldri utrygg, svarte Wara på et spørsmål fra aktor.

Wara: Kameraene fungerte ikke

– Var du fornøyd med oppfølgingen av politiet, spurte Ranke.

– Ja, men det som var et tilbakevendende problem, var at det ble satt opp kameraer som ikke fungerte.

– Meldte du ifra om det før pågripelsen?

– Det kan jeg ikke huske.

– Var det et angrep på demokrateiet?

– Hva annet skal en politiker si. Jeg representerte Frps innvandringspolitikk. Jeg så på det ikke som et angrep på meg. Jeg driver jeg ikke som privatpraktiserende innvandringspolitiker, svarte Wara.

Retten fikk spilt av to intervjuer Wara ga i kjølvannet av hærverket og truslene. Også her kom det frem at han så på hærverket som et angrep på norsk demokrati.

På spørsmålet om Wara trodde personene bak hærverket kunne ha noen i tilknytning til Black Box Teater, svarte han den gang at «det kan vi ikke vite».

Da han ble spurt om kameraene fra en Aftenposten-journalist under intervjuet dagen før Bertheussen ble pågrepet i mars 2019, svarte han slikt:

– Kameraene rundt huset står på, men det er slik at detaljene rundt dette ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hvis det ikke finnes videoopptak av det som skjedde, og det kunne ha blitt fanget opp av kameraer. Hvem har skyld i det?

– Jeg vil ikke legge skyld på noen. Vi føler oss godt ivaretatt av politiet.

– Er det ikke et paradoks at slike ting kan skje gang på gang mot huset der justisministeren bor?

– Jeg vil ikke og kan ikke kommentere etterforskningen rundt dette, sa Wara til Aftenposten i mars 2019.

– Elendig teaterstykke

– Etter at avspillingen av intervjuene var ferdig, fortsatte Ranke med sine spørsmål. Ranke spurte da hva Wara syntes om teateret.

– Det var et ganske kynisk PR-strategi fra et teaterstykke for å fylle husene. Det er dyrt å annonsere, men det er billig å stå på Dagsnytt Atten i en debatt.

– Dette er et elendig teaterstykke som ikke mange mennesker ville ha sett, la han til litt senere.

Wara sa også at Bertheussen ønsket å se på hva teateret hadde filmet fra parets bolig.

– De sa at de har filmet soverommene våre, sa Wara.

På spørsmål om Bertheussen var påvirket av teateret, svarte Wara «ja, selvfølgelig». Han la til at Bertheussen måtte være hjemme store deler av døgnet på grunn av sykdom, noe som skal ha påvirket hennes reaksjon.

– Det er klart at hun ble opprørt av det når hjemmet er hennes trygge sone, sa Wara om filmingen av boligen.

Saken oppdateres.