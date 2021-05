Stensland: Alle bør ta koronavaksinen når de får tilbudet

Vaksineringen av stortingspolitikere er i gang. Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre er blant dem som møtte opp for å få koronavaksinen.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) utenfor Akershus festning der samfunnskritisk nøkkelpersonell skal vaksineres mot covid-19 de neste dagene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Også Jon Georg Dale (Frp) svarte på spørsmål fra pressen etter vaksineringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Jeg mener vaksinasjon er viktig og har valgt å takke ja til tilbudet. Det var ikke en enkel beslutning, jeg merker at mange er kritiske. Men når jeg har tatt den, må jeg stå i det, sier Stensland til pressen utenfor Akershus festning, der vaksineringen av stortingspolitikerne finner sted onsdag og torsdag.

Beslutningen om å prioritere de folkevalgte i vaksinekøen har blitt sterkt kritisert av flere. Kulturminister Abid Raja (V) vil takke ja, men er redd for å få hets i sosiale medier, skriver VG.

– Dette er vurderinger som andre har gjort. Vi har fått tilbudet, og jeg mener at jeg spesielt som helsepolitiker har et ansvar for å ta imot vaksinen når jeg blir tilbudt det, sier Stensland.

Helseminister Bent Høie (H) er blant dem som har valgt å ikke ta vaksinen denne uken.

– Han har sikkert sine grunner for å si nei. Det at jeg er her og han ikke, er vel et signal. Jeg stemmer med føttene. Når denne beslutningen er tatt, selv om den er omstridt, så følger vi denž sier Stensland.

Det var flere stortingsrepresentanter som kom til Akershus festning for å bli vaksinert onsdag formiddag, men kun et fåtall snakket med pressen. En av dem var Fremskrittspartiets Jon Georg Dale.

– Jeg har det fint. Vaksinen ser ikke ut til å ha hatt noen bivirkninger på meg, sa han til det frammøtte pressekorpset.

Både Stensland og Dale oppfordrer alle til å ta vaksine når de får tilbudet. Frp-leder Sylvi Listhaug er blant dem som har takket nei.

– Når de får tilbudet anbefaler jeg alle å takke ja, og så forstår jeg at det er noen som velger ulikt, spesielt i lys av diskusjonen vi har nå, sier Dale.

Han har stor forståelse for at andre, spesielt i førstelinjen, ønsker å få vaksine fortest mulig, og mener det viktigste er å få opp tempoet i vaksineringen.