To menn savnet – større leteak­sjon satt i gang

To redningsskøyter leter nå langs kysten mellom Lindesnes fyr og Spangereid. Dette bildet er tatt fra redningsskøyta Bill fra Mandal som leter på østsiden av Lindesnes fyr. Redningsskøyta Bill

Et større søk satt i gang etter at to menn ble meldt savnet i Lindesnes torsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp