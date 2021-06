Kongeparet endelig på tur igjen: – Deilig

– Det er tomt. Simpelthen tomt, konstaterer kong Harald. Den store folkefesten uteble da kongeparet kom til Flåm. Men det var akkurat slik de ville ha det.

Det var ingen store folkeansamlinger da kong Harald og dronning Sonja startet sin tre dagers lange tur til Vestland med å besøke Flåm tirsdag. De reiser med kongeskipet Norge. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi gjorde jo ikke noen sånne reiser i fjor, men nå er det litt bedre. Så da kan vi tillate oss å reise litt rundt og faktisk be folk om å ikke møte opp, og det er sjeldent, sa kong Harald da han og dronningen møtte pressen i Flåm tirsdag ettermiddag.

Det er kongeparets første offisielle norgestur etter at pandemien startet, og på spørsmål om hvordan det føles var kongen tydelig:

– Deilig, svarte han.

Langs ruten i Flåm var det ikke lagt opp til noen folkefest, slik det vanligvis er når kongeparet kommer på besøk. Bygda var relativt tom, men både på kaien ved ankomsten og langs veien sto noen skoleklasser og barnehagebarn.

– Veldig hyggelig. Og imponerende å se hvorledes man har løst oppgaven her med å la barn stå i små kohorter bortover. For det skal jo ikke være forsamlinger. Så det virker veldig fint løst, sier dronning Sonja.

– Kjedelig

Noen møter med mennesker har kongeparet naturligvis lagt opp til på turen, men langt færre enn vanlig.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Men vi skjønner jo at det er helt nødvendig. Alternativet var å ikke reise i det hele tatt, sier han til NTB.

Tredagersturen på Vestlandet startet med et besøk på Fretheim turisthotell og Ægir bryggeri tirsdag. Flåm lener seg vanligvis tungt på turisme, og næringen har slitt kraftig under pandemien.

– Jeg skjønner jo at de har hatt problemer når turistene blir borte. De er jo veldig avhengige av cruisebåtene. Så jeg skjønner jo at det har vært problematisk.

En lang maraton

Hovedtemaet for turen er hvordan folk og lokalsamfunn har håndtert pandemien. På turisthotellet fikk de kongelige snakke med flere representanter for turistnæringen.

– Vi vil jo veldig gjerne høre litt hvordan de har taklet denne situasjonen som er så vanskelig. Det er for å få kunnskap om hvorledes man egentlig har opplevd situasjonen vi har vært i 15 måneder, sier dronningen.

Kongen trekker fram usikkerheten som noe av det som vært vanskeligst med koronasituasjonen.

– Det har vært en lang maraton uten at vi vet når det er slutt. Det er vel det som har tært mest på folk, at de ikke vet hvor lenge dette varer. Hadde det vært et halvt år, hadde det selvsagt vært trist å miste sommersesongen i fjor, men da hadde vi visst at det var over. Men vi vet jo ikke når det er over. Og det er det verste, sier han.