Legemiddelverket informerer om AstraZeneca og mulige bivirkninger

Legemiddelverket holder pressekonferanse kl. 14 i dag om AstraZeneca-vaksinen og meldinger om mulige bivirkninger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De vil da opplyse om status på behandlingen av de meldingene som er kommet om bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinering. Også prosessen videre er tema på pressemøtet.

Tre helsearbeidere ble lørdag innlagt på Rikshospitalet på grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp som er oppstått etter at de har fått AstraZeneca-vaksine.Én av de tre helsearbeidene som lørdag ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, er død.

– Rikshospitalet har nå opplyst at én av disse nå er død, opplyste Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mandag.

– Legemiddelverket presiserer at det dreier seg om et sjelden sykdomsbilde. De har en svært uvanlig kombinasjon av med lavt antall blodplater, blodpropper i små og store karr, samt blødninger. Noen tilfeller med lignende sykdomsbilde er blitt rapportert i flere andre europeiske land, fortsatte han.

Norge satte AstraZeneca-vaksineringen på vent torsdag. Det skjedde etter meldinger fra Danmark og andre land om mulige bivirkninger i form av blodpropp.

Dersom forholdet mellom nytte og risiko knyttet til AstraZeneca-vaksinen endrer seg, vil man måtte revurdere bruken, sier Legemiddelverket.

– Hvis man etter en vurdering kommer til at risikoen er større enn nytten – og jeg må bare presisere at det er det ikke i dag, per i dag tror vi at nytten er større enn risikoen – da vil bildet kunne bli annerledes, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Han sier at denne typen vurderinger av legemidler og vaksiner er helt vanlig.

Etter flere meldte tilfeller av mulige alvorlige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine, skal det være møter på europeisk nivå om saken senere i uka.

– Nå må vi vente og se hva Europa sier om dette og hva møtevirksomheten denne uken munner ut i, sier Madsen.