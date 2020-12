SMS-er, høyt poli­tisk spill og faglige råd som ble vraket. Slik åpnet regje­ringen grensene for viruset

Importsmitten gikk rett til værs. Nå går Norge mot en delvis nedstengt jul. Hva skjedde da regjeringen ga karantenefritak til titusener av arbeidsinnvandrere?

Da grensene skulle åpnes, foregikk en kamp i kulissene. Regjeringen ga et unntak etter press fra industrien. Her er statssekretær Anne Grethe Erlandsen og helseminister Bent Høie under et møte kort tid før pandemien traff Norge med full kraft i mars. Foto: Vidar Ruud, NTB

Noe av det første den mektigste kvinnen i Sykehus-Norge gjør søndag formiddag 22. juni, er å sende en SMS. Meldingen går til en av Norges mektigste industrilobbyister.

«Våken og uthvilt? Kan du ringe», spør Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

«Marka m venner. Hjemme im en tme», svarer Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Det er mannen som har fått æren for å redde norske industribedrifter.

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver statssekretæren.

Noen timer senere gir Solberg-regjeringen utenlandske arbeidstagere fritak fra ti dagers karantene.

Om lag fire måneder senere børster regjeringen støvet av den røde knappen som utløste de strengeste tiltakene i Norge siden krigen.

5. november ber statsminister Erna Solberg folk i hele landet holde seg mest mulig hjemme. Norge stenges delvis ned igjen. I Oslo blir det full skjenkestopp. Treningssentre må stenge.

Hvordan havnet vi her igjen?

Bak ligger en historie om SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket.

Spillet om karantenefritaket

Hva skjedde egentlig da regjeringen åpnet grensene og ga utenlandske arbeidere fritak fra karantene i ti dager?

Aftenposten har fått innsyn i alle saksdokumenter, e-poster og SMS-er. Her er kortversjonen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarte regjeringen på forhånd om at risikoen for importsmitte var «særlig stor».

Reglene ble skrevet av lobbyistene fra Norsk Industri og NHO. Så ble de publisert før FHI, direktoratet og departementet i det hele tatt hadde behandlet dem.

Reglene var i strid med covid-19-forskriften, advarte helsedirektøren og FHI-sjefen. Da sørget politisk ledelse for at forskriften ble endret.

Fagfolkene fikk 32 timers frist. Ingen analyse ble gjort av hvor mange utenlandske arbeidere som ville slippe ti dagers karantene.

Siden har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt.

Mer enn 100 kommuner har fått smittetilfeller fra Polen. 38 prosent av de 40 største utbrudd etter importsmitte startet med gjestearbeidere.

Oljefesten: «Det slåss om kontrakter»

11. juni er Norge fortsatt preget av pandemien, selv om smitten er lav.

Høyskoler, universiteter, treningssentre og svømmehaller er fortsatt stengt, men får åpne igjen snart. Ingen skal ha private fester med mer enn 20 personer. Utenlandsreiser skal unngås, med mindre det er «strengt nødvendig». Folk som reiser til Norge, må i hjemmekarantene i ti dager.

Men i Norges olje- og industrimiljø er det feststemning.

Oljeforliket i Stortinget har sikret oljeselskapene 39 milliarder kroner i skattelettelser. Det har utløst en bonanza.

Sunde sender en SMS til Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Beskjeden er klar. NHOs lobbyister har snakket med både helse- og justisministeren.

«Som du sikkert vet, har Bent H og Monica M, via Lars Jacob, gitt Norsk Industri beskjed om å lage veileder for bruk av utenlandsk arbeidskraft», skriver han.

Nå trengs polakker. Mange polakker. Og det raskt. Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Verdal har allerede startet sveiserobotene.

«Vi mener bestemt denne kan godkjennes med umiddelbar virkning. Særlig viktig nå som det slåss om kontrakter i kjølvannet av oljeforliket.»

En «veileder» lages av Norsk Industri. Så blir den oversendt Helsedirektoratet og FHI. Det som skjer siden, kaster lys over hvorfor Norge er langt inne i bølge nummer to.

«Særlig stor grad av risiko»

Mandag 15. juni havner en faglig vurdering på helseministerens bord. Den er full av advarsler.

«Veilederen» dropper karantene i fritiden. Det er i strid med covid-19-forskriften, påpeker Helsedirektoratet og FHI.

Pandemien er i rask endring i mange land. Smitten kan øke i store deler av Europa.

Å gi fritak fra karantene for utenlandske arbeidere er et tiltak av «særlig stor grad av risiko», advarer regjeringens fremste smitteverneksperter.

Det er «svært krevende», om ikke umulig, å få oversikt over alle arbeidsinnvandrere.

Ingen kan sjekke om folk faktisk testes eller er i «fritidskarantene».

Mange mangler fødsels- og id-nummer og er ikke mulig å følge opp.

«Importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å skape en ny bølge i Norge», lyder rådet fra helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-sjef Camilla Stoltenberg.

Tre dager senere får de seg en overraskelse.

NTB sender ut en pressemelding fra Norsk Industri. Veilederen er klar.

«Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØST kan jobbe under karantenetiden», melder NTB.

Det er i strid med reglene, skriver direktoratet fredag 19. juni.

«Hold deg fast. Tragisk mail»

Det nærmer seg helg da meldingen tikker inn på mobilen til en av Bent Høies nærmeste medarbeidere.

Noe av det første statssekretæren ser, er en rød emoji. Sunde er forbannet.

«Hold deg fast. Tragisk mail fra Helsedir (...) som river beina under alt vi har gjort. Og det du og jeg er skriftlig enig om», skriver han om advarslene.

«Hva er blitt problemet?» spør Anne Grethe Erlandsen tilbake.

Svaret er kontant: «Alt.»

Sunde beskriver det som å rykke tilbake til start:

«Helsedir motarbeider åpenbart regjeringen. Bare les selv. (...) Betyr i realiteten at vi kan rive hele veilederen fra hverandre. Kan du ringe?»

Et hasteoppdrag

Dagen etter skjærer regjeringen gjennom.

Statssekretæren til Høie sender en SMS til Sunde. Budskapet er at departementet gir et nytt hasteoppdrag til direktoratet.

Kl. 15.25 lørdag 20. juni får Guldvog og Stoltenberg et nytt oppdrag.

Spørsmålet er ikke lenger om det skal gis fritak. Nå skal de å lage et testregime for utenlandske arbeidere.

«Hensikten er å tilrettelegge for at slik testing kan erstatte hele eller deler av perioden for innreisekarantene», skriver departementet.

De får frist til mandag 22. juni kl. 11.00. Så ombestemmer departementet seg. Fristen flyttes til «snarest mulig». Senest søndag 21. juni kl. 22.00.

Søndag morgen sender Høies statssekretær en SMS til NHOs Sunde. Hun spør om han er «våken og uthvilt».

«Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver Erlandsen.

«Svært kort frist»

Nok en gang advarer regjeringens smitteverneksperter.

«Gitt den svært korte fristen er det ikke mulig å komme med en godt begrunnet eller et godt drøftet svar, selv om det foregående uke var tatt opp i koordineringsmøte med Hdir og en intern drøfting har pågått siden», skriver FHI.

Viktig informasjon mangler. Ingen vet hvor mange utlendinger man gi fritak for. Det er «relevant» for valgene man tar, påpeker FHI.

Men direktoratet og FHI gjør som de har fått beskjed om. Kl. 22.00 søndag er «hurtigoppdraget» løst.

Mandag 22. juni trer fritaksregelen i kraft.

Denne formiddagen lyser displayet til Erlandsen opp.

«Takk for god jobbing i helgen», er meldingen fra Sunde.

Her smalt det

I slutten av september smeller det i lille vestlandskommunen Hyllestad.

En fastboende arbeider ved hjørnesteinsbedriften Havyard får symptomer. Testen er positiv. Flere arbeidere tester positivt ved innreise til Norge.

Smitten kom med arbeidsinnvandrere. Så spredte den seg blant arbeidere ved skipsverftet Havyard. Dette bildet ble tatt tidligere i høst. Foto: Oddleiv Apneseth, BT

Til slutt knyttes 98 personer til utbruddet.

– Vi hadde flaks, sier ordfører Kjell Eide.

– Hadde det gått noen dager til før vi oppdaget det, hadde det gått ut over hele samfunnet. Det er jeg sikker på, sier han.

Han beskriver karanteneunntaket til regjeringen som «risikosport».

Arbeiderne går på butikken. De er kolleger med de over 160 fastboende i Hyllestad og nabokommunene.

– Vi så tidlig at dette ikke var trygt. Men når overordnede myndigheter kommer med sånne regler, vil bedriftene forholde seg til dem. Da er det vanskelig for en kommune å si nei.

Utbruddet i Hyllestad utløste en intens smittejakt. Bildet gir et innblikk i hvordan det foregikk. Foto: Live Austgard, BT

Hva skjedde da regjeringen ga fritak?

Aftenposten har kartlagt hva som skjedde etter «hasteoppdraget» til regjeringen.

1. «Foreign roamers»: En kilde er mobilene. Aftenposten har bedt om tall fra Telenor over det FHI kaller «foreign roamers».

Det viser antallet utenlandske mobiler som bruker nettet i Norge, for eksempel i Oslo.

I oktober er det langt flere mobiler fra Polen og Litauen i Norge enn før pandemien rammet.

2. 300.000 flypassasjerer: Tall fra Avinor viser at det ankom 300.000 flypassasjerer fra august til 31. oktober. Etter at regjeringen opphever fritaket for karantene, kommer 80.000 fra Polen og Litauen.

3. Flyene med smitte. På 78 fly til Oslo, Torp, Bergen, Trondheim og Tromsø oppdages i etterkant smittede passasjerer fra Polen. Alle sakene utløser smittejakt.

4. Tjuedobling i antallet smittede polakker. De første månedene av pandemien får bare 84 polakker påvist smitte i Norge.

Siden slutten av juni har 1860 polakker testet positivt.

Polen har vært det største smitteimport-landet til Norge siden midten av august. 1. august ble Polen rødmerket, slik at polakker som ikke er arbeid, må i karantene.

I høst har smitten økt raskere blant utenlandsfødte enn norskfødte.

Tallene viser kun det som oppdages. Polen har hatt et av de laveste testnivåene i Europa. 46,4 prosent av dem som fikk lov til å teste seg, har covid-19.

5. For få tester seg. En rekke innvandrergrupper, også fra land som Polen og Litauen, burde vært testet mer, ifølge FHI.

Hvorfor? De har en ekstra høy andel positive prøver. Det er et sikkert tegn på skjult smitte.

21 prosent av polakker i Norge har testet seg, noe som er litt mindre enn blant norskfødte.

Tallene har en stor mangel.

Det har oppstått store hull i regjeringens nasjonale system for smitteovervåking MSIS. For om lag 7000 smittede mangler svært viktig informasjon om hvilket land de er smittet i.

FHI: 40 utbrudd med importsmitte

– Vi ser at det var en økning i antall utbrudd knyttet til import fra 18. juni frem til 29. november, sier Frode Forland, fagdirektør i FHI.

Det har vært 300 utbrudd i Norge i denne perioden. FHI kobler 40 av dem direkte til importsmitte.

De smittede i disse utbruddene utgjør 10 prosent av alle som er smittet i høst. 38 prosent av importutbruddene gjaldt gjestearbeidere.

Den gode nyheten er at smitte ved arbeidsplasser ofte stopper der. De fleste lever i brakkerigger eller isolert fra omverdenen. Og de har lite kontakt med familier, hvor om lag 30–40 prosent av smitten i Norge har skjedd.

Men én ting er sikkert. Importsmitten har gjort at den totale smitten har gått markant opp.

Utbruddet i Hyllestad i september gjorde at skipsverftet stengte for en periode. Foto: Live Austgard

– De bare fløy til Torp og gikk i land

– Det var mye stress, både hos oss og i regjeringskvartalet.

Det sier bransje- og industripolitisk direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Hva tenker du om at fritaket fra karantene har bidratt til at så mye smitte til Norge fra land som Polen?

– Vi ønsker ikke å bli dratt ned i sølen og få skylden nå som importsmitte er blitt den store stygge ulven, sier Sunde. Smitten blant medlemsbedriftene utgjør «en svært liten del av importsmitte», og de største verftene «har hatt stålkontroll».

– Vi har hatt veldig få episoder i vår industri, med unntak av Hyllestad.

– Flere titusener utenlandske arbeidere i andre virksomheter fikk også fritak fra karantene takket være dere?

– Vi har ikke skjønt hvorfor myndighetene tillot at så mange andre fikk komme til Norge, uten å undersøke om de var smittet eller ikke, sier Sunde.

– Det som irriterte oss mest da vi så hvordan dette ble praktisert, var at det også åpenbart strømmet inn folk til mindre seriøse bedrifter, eller hvor mange jobber svart. De bare fløy til Torp, og gikk i land.

Hvorfor fikk så mange fritak? Helseministeren viser til direktoratet og FHI. De mente unntak ikke burde gjelde spesifikke yrkesgrupper. Begrunnelsen var at det ville skape et inkonsekvent regelverk.

Høie: Prioriterer arbeidsplasser

– Forskriftsendringen var i hovedsak i tråd med de anbefalingene vi fikk fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier Bent Høie.

– FHI viste til at de fikk veldig kort frist til å gi et godt begrunnet svar. Var det en forsvarlig prosess?

– Det var grunnen til at dette ble gitt i flere omganger, så en også fikk noe bedre tid. Svarene kom i flere runder. Det betyr ikke at de ikke jobber under press. Det har en gjort hele veien med veldig korte tidsfrister. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig.

Høie ramser opp flere grunner:

Unntaket var «ekstremt viktig for mange norske arbeidsplasser».

Smitteutviklingen i Europa var positiv.

Regjeringen vil prioritere barn og unge og beskytte arbeidsplasser både når de åpner og lukker.

De stolte på at arbeidsgivere ville holde reglene.

– Vårt hovedinntrykk var at ordningen fungerte veldig fint da smittesituasjonen i Europa var annerledes enn nå.

Her er Høies svar i sin helhet:

– Unntaket kom inn etter et initiativ fra Norsk Industri. De var opptatt av dette var viktig for veldig mange arbeidsplasser langs hele kysten og også i hele landet. Forskriftsendringen var i hovedsak i tråd med de anbefalingene vi fikk fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– FHI viste til at de fikk veldig kort frist til å gi et godt begrunnet svar. Var det en forsvarlig prosess?

– Det var grunnen til at dette ble gitt i flere omganger, så en også fikk noe bedre tid. Svarene kom i flere runder. Det betyr ikke at de ikke jobber under press. Det har en gjort hele veien med veldig korte tidsfrister. Jeg har stor forståelse for at det er vanskelig.

– Lørdag 20. juni ba du i et hurtigoppdrag Helsedirektoratet redegjøre for en ordning, slik at innreisekarantene kunne erstattes med testing. FHI og Helsedirektoratet fikk 32 timer på å svare. Burde dere tatt dere bedre tid til å vurdere konsekvensene?

– Det er ikke uvanlig at det gis relativt korte frister til Helsedirektoratet og FHI for å gi svar på oppdrag. I tilfeller hvor etatene mener det er behov for lengre frist, ber de om utsettelse. Det var ikke tilfellet i denne saken.

– Helsedirektoratet argumenterte i juni med at konsekvensene av gjenåpningen i Europa var usikre. Var det nødvendig å åpne for dette i det tidsrommet?

– Det er det som er den vanskelige avveiningen. På dette tidspunktet var det veldig positiv utvikling både i Norge og Europa, samtidig som det ikke er tvil om dette var ekstremt viktig for mange norske arbeidsplasser og verdiskapingen. Regjeringen har vært tydelig på at vi vil prioritere barn og unge og beskytte arbeidsplasser både når det gjelder nedstenging og gjenåpning. Dette var en vurdering som ble gjort på bakgrunn av det.

– Veilederen som Norsk Industri hadde fått mandat av deg og justisministeren til å lage, var ifølge Helsedirektoratet i strid med forskriften. Så ble forskriften endret. Viser det at dere lot industrien diktere koronaforskriften?

– Under hele pandemien har det vært ulike unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Hvilke unntak som har vært gjeldende, har vært avhengig av smittesituasjonen både i Norge og i Europa. De smittevernfaglige vurderingene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er blitt lagt til grunn. Det unntaket det er snakk om her, ble gitt i en tid hvor smitteutviklingen i Europa generelt sett var positiv. Smittevernloven gir ikke hjemmel for å ha strengere tiltak enn strengt nødvendig.

– Stilte du deg noen gang spørsmålet om hvor mange utenlandske arbeidere som fikk fritak fra karantenereglene til Norge når du tok beslutningen?

– I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Helsedirektoratet bedt om å om å redegjøre for hvordan det kan innføres et testregime slik at arbeidsgivere for utenlandske verftsarbeidere og arbeidere i lignende bransjer kan organisere og finansiere testing av egne arbeidstagere. Helsedirektoratet la denne definisjonen til grunn for sine vurderinger. Helsedirektoratet og FHI anbefalte likevel i sitt svar det ikke ble gitt et særskilt unntak for spesielle yrkesgrupper eller særskilte næringsvirksomheter. Det ble uttalt at det vil medføre et inkonsekvent regelverk og skape nye avgrensningsspørsmål. Dette var bakgrunnen for det unntaket som ble innført den 22. juni.

– Hva gjorde dere for å følge opp at folk ikke bodde for tett under fritidskarantenen?

– Det var først og fremst det som ligger i kravene som ble stilt i forskriften til arbeidsgiverne, og den kjennskapen en hadde til avtalene i norsk industri om for eksempel boforhold.

– Dere stolte på dem?

– Vi stolte på industrien og oppfølgingen av det. Og så hadde vi kravene til testing. Vårt hovedinntrykk var at ordningen fungerte veldig fint da smittesituasjonen i Europa var annerledes enn nå. Da vi så at situasjonen endret seg, hadde vi møter med Norsk Industri og understreket betydningen av at de passet på og ga beskjed til medlemmene om at reglene måtte følges. Men vi så at det ikke var nok, og da var dette et område hvor vi tidlig begynte å stramme inn.

– Smitte blant polakker er oppdaget i 100 kommuner. 36 prosent av de største importsmitte-utbruddene er fra arbeidsinnvandring. Var det verdt prisen å slippe så mye smitte inn?

– Det vil alltid være en avveining av ulike hensyn med hensyn til hvor strenge karanteneregler som skal gjelde, både for turister og arbeidsreisende. Da smittesituasjonen i Europa utviklet seg i negativ retning i løpet av høsten, tok regjeringen flere grep for å hindre importsmitte, blant annet ved å stramme inn reglene for unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende.