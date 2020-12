17 grader på Sunnmøre og en rekke varme­rekorder på Vestlandet

Det ble satt varmerekorder flere steder på Vestlandet lørdag. I Tafjord på Sunnmøre ble det målt hele 17 grader.

Det ble satt desemberrekord på fem nyere målestasjoner rundt om på Vestlandet, skriver NRK.

Varmest på de fem stasjonene ble det ved Kroken i Stryn, hvor det ble målt hele 14,4 grader. Fønvind fra Sør-Europa er årsaken til det uvanlig milde været.

Men dagens høyeste registrering ble imidlertid gjort i Tafjord i Norddal kommune hvor det ble registrert hele 17 grader. Det er den fjerde høyeste desembertemperaturen på hele 70 år.

– Møre og Romsdal har veldig høye rekorder fra før, og vi skal bare være glade for at vi ikke slår rekordene, sier meteorolog Bente Wahl.

Det nåværende varmerekorden for desember ble satt på Sunndalsøra i Møre og Romsdal 1. desember 1998. Da ble det registrert 18,3 grader.

2020 har så langt vært et usedvanlig varmt år i Norge. I årets elleve første måneder har snittemperaturen vært på 3,9 grader, noe som er 2,2 grader over normalen. Normalen er gjennomsnittet over de tretti årene fra 1961 til 1990.