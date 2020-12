Barn som mistenkes utsatt for vold i Trøndelag, er død

Barnet som politiet tror ble utsatt for vold i Trøndelag, døde torsdag på St. Olavs hospital i Trondheim. To personer er siktet for grov familievold.

Barnet, som er under ett år, ble innlagt på St. Olavs hospital med indre skader fredag forrige uke. Mandag startet politiet etterforskning etter å ha blitt varslet av sykehuset.

– Barnet ble erklært død torsdag ettermiddag på St. Olavs hospital. De pårørende er varslet og blir tatt hånd om, skriver politiet i en pressemelding fredag morgen.

