Stortinget vedtok rammene for statsbudsjettet

Først var det debatt i over et halvt døgn. Så ble budsjettrammen for 2022 vedtatt av flertallet på Stortinget, bestående av regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt SV. Her er finansminister Trygve Slagsvold Vedum fotografert bare en drøy time inn i debatten.

Etter over et halvt døgns maratondebatt ble rammene for statsbudsjettet for 2022 endelig vedtatt på Stortinget sent torsdag kveld.

NTB

Det skjedde da Stortinget stemte over budsjettavtalen som regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har inngått med SV.

Særlig de høye strømprisene fikk mye oppmerksomhet i løpet av finansdebatten. Opposisjonspartiene hadde fremmet en rekke forslag som skal hjelpe på situasjonen. Men like før debatten startet, ble det klart at SV og regjeringspartiene er blitt enige om å finne en løsning sammen. Regjeringen må nå raskt komme tilbake med forslag til tiltak som skal hjelpe folk med strømregningen. De andre forslagene fikk ikke flertall.

Etter at rammevedtaket nå er fattet, skal de ulike fagkomiteene lage budsjettinnstillinger for sine områder. Disse skal vedtas fra midten av desember og utover, og 21. desember skal budsjettbehandlingen etter planen være ferdig.