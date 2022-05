Høyesterett øker erstat­ningen til vold­tekts­ofre

I en ny dom går Høyesterett inn for å øke standarderstatningen for voldtekt til samleie fra 150.000 kroner til to ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Høyesterett øker erstatningen til voldtektsofre.

NTB

Grunnbeløpet i folketrygden justeres årlig, og er per i dag 104.716 kroner. Dermed tilsvarer to ganger grunnbeløpet i år 209.432 kroner.

Forrige gang beløpet ble endret var i 2011.

Endringen fra Høyesterett kommer i en sak om straffutmåling i en sak der en 14 år gammel jente ble voldtatt av en 17 år gammel gutt. Under voldtekten truet og brant 17-åringen jenta med en lighter og holdt henne fast.

I lagmannsretten ble gutten i desember i fjor dømt til tre år og tre måneders fengsel, men Høyesterett har nå bestemt at ett år av dommen skal gjøres betinget med en prøvetid på fem år.