Rekordmange brystkrefttilfeller i Norge i fjor

4.224 kvinner i Norge fikk påvist brystkreft i Norge i fjor, noe som er det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Det slutter ikke å være bruk for Radiumhospitalet i Oslo med det første. Stadig flere får brystkreft og føflekkreft i Norge.

I tillegg var det en stor økning i forekomsten av føflekkreft, skriver Kreftregisteret om kreftstatistikken for 2022. Rapporten Cancer in Norway 2022 blir publisert klokka 10 onsdag.

– En liten økning i krefttallene er ventet, siden vi blir stadig flere her til lands, og en stadig større andel av befolkningen er eldre, sier direktør Giske Ursin.

Samtidig er økningen større enn normalt. Til sammen var det 38.265 nye krefttilfeller i Norge i 2022. Ifølge Kreftregisteret kan det ha vært noe underregistrering under pandemien, der blant annet mammografiprogrammet måtte stanse opp en periode. Men mye av dette etterslepet ble hentet inn i 2021.

Stadig flere eldre får brystkreft

– Og det vi ser i de ferske tallene, er at brystkreft-økningen ikke kommer i målgruppen for screeningprogrammet, 50–69 år, men både blant dem som er eldre og de yngre ser vi en økning i år. Ikke minst ser vi en økning blant kvinner over 80 år. Denne utviklingen overrasker oss litt, så dette kommer vi til å følge med på videre, sier Ursin.

Enkeltkreftformen der det ble oppdaget flest nye tilfeller er prostatakreft, der det ble oppdaget 5.474 nye tilfeller blant menn i 2022. Deretter følger brystkreft blant kvinner, 4.224 tilfeller.

Nedgang i lungekreft

Når det gjelder føflekkreft, eller melanom som det egentlig heter, fikk 2.911 personer diagnosen i 2022. Det er en økning på 468 fra året før. Økningen er sterkest hos kvinner, og tallene øker i alle aldersgrupper, men mest hos eldre.

– Dette henger jo sammen med solingsvaner, og at mange har fått gjentatte solskader gjennom et langt liv. Vi vet imidlertid ikke nøyaktig hvorfor vi får et så kraftig byks akkurat fra 2021 til 2022, sier Ursin.

En gladnyhet er at ting går i riktig retning når det gjelder lungekreft. Totalt fikk 3.534 menn og kvinner lungekreft i 2022. Det er fortsatt mange eldre som får sykdommen, men menn passerte toppen i forekomst i 2000-2010, mens kvinner hadde 2018 som toppår.