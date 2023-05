Ap vil fjerne fraværsgrensen i videregående skole

Arbeiderpartiet går inn for å fjerne den omstridte fraværsgrensen i skolen etter vedtak på landsmøtet. SV håper regjeringen gjør det samme.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.), Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran og Astri Hoem på Arbeiderpartiet landsmøte i Oslo Kongressenter.

NTB-Peter Tálos

Etter iherdig innsats fra AUF vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at den omdiskuterte fraværsgrensen i videregående skole skal fjernes.

– Det betyr at høyresidens strenge fraværsgrense vil bli fjernet og erstattet av et nytt nasjonalt fraværsreglement, sier AUF-leder Astrid Hoem til VG.

– Dette vil ikke skje i morgen. Nå skal vi gjøre dette på en skikkelig måte, sa kunnskapsminister Tonje Brenna da hun la fram forslaget for landsmøtet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt da landsmøtet fikk framlagt innstillingen av kunnskapsministeren i Folkets Hus i Oslo.

Ifølge regelverket får ikke elevene karakter i et fag hvor de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær. Ordningen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 for å hindre skulking. Under pandemien ble reglene satt på pause, men ble gjeninnført i fjor.

Nye regler ikke klare

AUF-leder Hoem sier til VG at det ikke er bestemt hvordan et nytt regler for fravær skal bli. Det viktigste er at dagens ordning blir avviklet.

– Det å være borte i et par historietimer bør ikke presse deg ut av skolen eller gjøre at du ikke får karakter i et fag, sier Hoem.

I selve vedtaket heter det at Arbeiderpartiet skal erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring med et nytt fraværsreglement som er mindre byråkratisk og mer rettferdig for elevene. Det skal også legge opp til økt fullføring av videregående skole.

SV jubler

SV har lenge arbeidet for å oppheve fraværsgrensen og applauderer at AUF har fått tilslutning fra moderpartiet.

– Endelig! Dette har SV jobbet for lenge. Nå gleder jeg meg til å se Arbeiderpartiet vrake regelen også i regjering, sier utdanningspolitisk talsperson Grete Vold i SV.

– Vi har lenge sett at disse reglene egentlig bare har skapt mer byråkrati og mistillit mellom lærere og elever. Dette er en gledens dag for skolen, sier Vold videre.

Høyre: Har fått flere til å fullføre

Verken Høyre eller Frp møter forslaget med applaus.

– Med dette fortsetter Ap å reversere en skolepolitikk som har fått fraværet ned, og som bidrar til at flere fullfører, sier skolepolitisk talsperson Jan Tore Sanner i Høyre.

Ifølge Sanner gikk fraværet ned med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført.

– Samtidig viste sluttevalueringen at elevene lærte mer og var mer til stede, sier Sanner.

– Trist dag for norske elever

Himanshu Gulati, skolepolitisk talsmann i Frp, mener dette er en trist dag for norske elever.

– Fraværsgrensen har fungert og har hatt bred oppslutning i skolen. At Ap nå vil fjerne denne, er et stort tilbakeslag. Det hjelper å stille krav til elever. Det er derfor en trist dag for norske elever at den fjernes, sier han.

– I jobbsammenheng og i livet ellers blir vi stilt krav til. Det er trist at Ap mener dette ikke skal gjelde i skolen.