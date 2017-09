Hareide avlyser debatt med Listhaug

– Hareide skal møte Erna Solberg i Oslo til et fellesutspill om kristendommens plass i skolen, sier hans politiske rådgiver Emil André Erstad til Dagen.

Erstad understreker at det er et treff de lenge har forsøkt å få til, og at tirsdag var det beste tidspunktet for statsministeren. Dermed stepper Kristelig Folkepartis nestleder Kjell Ingolf Ropstad inn og møter statsråden til debatt.

Tirsdagens debatt skulle blant annet handle om norske verdier.

Det er den andre debatten som har vært planlagt mellom Hareide og Listhaug som ikke finner sted. Den første debatten ble avlyst av Listhaug. Da steppet barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) inn.

Både Erstad og Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen avviser at de to politikerne forsøker å unngå å møte hverandre i debatt, og Listhaug sier til Bergens Tidende at hun har full forståelse for Hareides prioriteringer.

– Det er viktig at vi som ikke vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, samarbeider for å få til dette, sier Listhaug.