Ny leteaksjon etter savnede Rakavan

– Vi gjennomfører en aksjon på to områder som vi har fått delegert av politiet, sier en talsperson for familien.

- Vi oppfordrer folk som har observert den savnede etter han forlot utestedet The Mint natt til tirsdag, til å ta kontakt med politiet. Akkurat nå kan absolutt alle tips være relevant, sier talspersonen.

Ingen funn fredag

Natt til tirsdag forlot han et fadderarrangement ved utestedet The Mint. Politiet har sikret seg en overvåkningsvideo fra stedet, som viser den savnede utenfor utestedet. - Dette er så langt det siste bildet av den unge mannen fra Stavanger, som gikk fra stedet alene ca. klokken 00.43.

Det ble ikke gjort funn under politiets og brannvesenes søk fredag, ifølge operasjonsleder i politiet Trond Volden. Søket ble avsluttet for kvelden klokken 20.00.

Brannvesenet avsluttet sitt overflatesøk i elva fredag ettermiddag, og Røde Kors fortsatte sin leting til klokken 20.00.

Ingen planlagte nye søk

Politiet opplyste fredag at det ikke settes ikke i gang noen nye søk etter studenten, før politiet eventuelt har fått nye opplysninger om hvor han kan befinne seg. Operasjonsleder Volden sa da at de ikke har lagt konkrete planer for søket i dag, men at de har fått inn tips som de skal følge opp.

Lørdag morgen bekrefter operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Annlaug Oseid, at det fortsatt ikke er lagt planer for nye søk.

Ifølge etterforskningsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt vil politiet gå gjennom videomateriale som de har samlet inn i forbindelse med etterforskningen.

Ifølge etterforskningsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt vil politiet gå gjennom videomateriale som de har samlet inn i forbindelse med etterforskningen.

- Vi har mottatt og hentet inn en mengde overvåkningsbilder, og jobber med å gå gjennom disse nå for å finne ut mer om ruten den savnede har gått, sier Vagnild.

- Dette er et veldig tidkrevende arbeid, legger han til.

Han vil ikke svare på hvor mange som i dag arbeider med dette, men sier at store ressurser har vært satt av til denne saken helt siden studenten ble meldt savnet.

