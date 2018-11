Solberg bekrefter at regjeringssamtaler med KrF pågår

– Det jeg kan si er at vi møtes. Det er hyggelige og konstruktive samtaler, men vi er kun i startfasen, sa Solberg da hun innledet Høyres sentralstyremøte søndag ettermiddag.

Til NTB sier hun at det ikke er blitt snakket om politikk – men om prosess.

– Først skal vi jo ha på plass et budsjett, understreker hun.

Solberg: – Ingen hast

Dersom det ender med at KrF går inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre – så må det være med en plattform alle fire partiene kan stå inne for, påpeker Solberg.

Da kan det være en god idé ikke å forhaste seg, mener hun.

– Først bør vi sette oss ned og sondere oss fram til mulige løsninger. Det er en fordel også for KrF. Det haster ikke. Prosessen med Venstre ble vellykket fordi vi brukte god tid, sier hun om fjorårets regjeringsutvidelse. Den gang ble det sondert før jul og forhandlet i januar.

Taus om abort

Lørdag protesterte over 8.000 mennesker mot endringer i abortloven i en demonstrasjon utenfor Stortinget. Solberg unngikk å nevne abortsaken i talen til sentralstyret.

– Det var ikke et naturlig tema, sier hun til NTB.

Men etter talen måtte Solberg svare på flere spørsmål om abortsaken fra journalistene. Hun gjentok at Høyres premiss for å forhandle med KrF om abortlovens paragraf 2 c, som åpner for abort etter tolvte uke når det er fare for barnets liv, er at det blir endringer i andre deler av paragraf 2 som i sum ikke svekker kvinners rettigheter.

Barnetrygd-nøtten

KrFs hovedkrav i budsjettforhandlingene er en økning av barnetrygden for lavinntektsfamilier, finansiert gjennom økt skatt for de med inntekt over 2 millioner kroner. Regjeringspartiene har blankt avvist en økning av det samlede skatte- og avgiftstrykket.

– Jeg tror det er mulig å finne løsninger på de utfordringene. Grunnen til at vi er opptatt av skatte- og avgiftsnivået, er for å sikre at vi også på lang sikt har råd til å finansiere gode ordninger for barnefamiliene. Da må vi ha bedrifter og arbeidsplasser, sier Solberg til NTB.

– Alternativ virkelighet

Statsministeren retter en formanende pekefinger i retning budsjettforhandlingene med KrF. Budskapet i talen hennes var «stram budsjettdisiplin», og viktigheten av å holde skatter og avgifter på et slikt nivå at «vi sikrer et velfungerende arbeidsmarked».

Samtidig kom hun med harde utfall mot Arbeiderpartiets alternative budsjettforslag, som ifølge Solberg tar utgangspunkt i en alternativ virkelighet.

– Min bekymring er at vi i norsk politisk debatt snakker om to alternative virkelighetsbeskrivelser. Ap vil skape arbeidsplasser i privat sektor ved å øke den offentlige pengebruken. Det er en oppskrift i krisetider, men ikke bærekraftig i det lange løp når vi skal fylle hullet etter oljeaktivitetene, sa hun blant annet.

Sandpåstrøer

Ifølge Solberg vil en borgerlig flertallsregjering jobbe på en helt annen måte enn under de åtte rødgrønne regjeringsårene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Ifølge henne var regjeringen i årene 2005–2013 en sandpåstrøer for regjeringens underutvalg, og Stortinget redusert til et ekspedisjonskontor for samme utvalg.

– Regjeringen skal fungere som et kollegium. Kjøttvekta skal ikke avgjøre alt. Det er viktig for demokratiet at Stortinget fortsatt er med på å påvirke viktige avgjørelser og forblir en sentral arena for politisk debatt, sier Solberg.