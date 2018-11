Ap uttrykker at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis betyr dette at Ap vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen.

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt regjeringens svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, som innebærer å sikre samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling i saken torsdag 29. november.