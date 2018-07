Thorvald Stoltenbergs siste ord til Brundtland: Jeg har levd et fantastisk liv

«Gro, jeg er 87 år og har levd et innholdsrikt og fantastisk liv», var ordene fra Stoltenberg til Brundtland den siste samtalen de hadde.

– Han ville det skulle være slik vi skulle huske ham. Jeg sjelden opplevd en slik samtidig varm følelse av takknemlighet og glede over et så positivt og så rikt levd liv. Jeg forsto på vår siste samtale at Thorvald også følte det slik, sier Brundtland, som var Stoltenbergs sjef i to regjeringer.

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

– Thorvalds særegne varme og utstråling nådde så mange, påvirket så mange. Samtidig vet jeg at det ga ham en enorm glede å kunne dele, reise, inspirere og være en del av et stort sosialt fellesskap, i part og land, sier Brundtland.

Den tidligere statsministeren sier hun har vært imponert over energien og pågangsmotet til Stoltenberg, også helt opp til de aller siste månedene og årene.

– Ingen oppgave for liten, ingen for stor. Slik var Thorvald unik, og slik vil jeg huske ham, som min flotte utenriksminister og nære venn og kollega gjennom så mange år, sier hun.

Brundtland og Stoltenberg møttes, også sammen med sine familier og barn, allerede da Brundtland var ung lege.

– Jeg lærte mye av ham, lenge før jeg selv ble kallet til Kongens bord. Jeg takker Thorvald for alt han har stått for, ute og hjemme, hans evne og vilje til å representere Arbeiderpartiet, Regjeringen og vårt land på en så overbevisende måte, i tiår etter tiår, sier Brundtland.