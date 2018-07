Røde Kors: Thorvald Stoltenberg var en bauta

– Han var en veldig tydelig og nær president gjennom ni år, som alltid var opptatt av de svakeste i samfunnet, sier Apeland.

Stoltenberg var president i Røde Kors fra 1999 til 2008, og er den eneste som har sittet i vervet i tre perioder.

Hans kanskje største bidrag var ifølge Apeland arbeidet for mennesker som slet med rus og grupper på siden av samfunnet.

– Mange ting vil bli stående, men det kanskje viktigste er alle aktivitetene som ble utviklet for å hjelpe mennesker som sliter med rus, psykiske problemer eller som nettopp har kommet tilbake fra soning, sier generalsekretæren i Norges Røde Kors.

– Ofte omtales et A4-liv som noe kjedelig, men for mange er et A4-liv en uoppnåelig drøm. Derfor var han veldig opptatt av å skape aktiviteter som kunne hjelpe folk tilbake til samfunnet, fortsatte Apeland.

Apeland understreker at Stoltenberg vil bli dypt savnet. Videre omtaler han Stoltenberg som et fantastisk medmenneske som alltid hadde et våkent øye for mennesker rundt seg.

Foruten engasjementet i Røde Kors var Stoltenberg i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.